أخبار إنتر اليوم | كونتي على وشك الرحيل وأليجري يستعد

ما هو جديد النيراتزوري؟

حديث أنطونيو كونتي الصادم بعد خسارة نهائي الدوري الأوروبي، وإمكانية رحيله وقدوم ماسيمليانو أليجري ضمن أخبار إنتر اليوم، 22 أغسطس 2020.

كونتي يصدم الجميع

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هاندانوفيتش: الحزن شديد بسبب الخسارة

سمير هاندانوفيتش، قائد إنتر، علق على خسارة الفريق للقب القاري بقوله إن الجميع يشعر بالحزن وأن هذا العام دائماً الفريق افتقد شيئاً في مبارياته وليس فقط أمام إشبيلية.

السلوفيني تحسر على ضياع فرصة تحقيق لقب للاعبين والجمهور، ولكن أكد أن الموسم المقبل الفريق يبدأ من وضع قوة.

ازدياد الحديث عن أليجري

ذكر "إف سي إنتر نيوز" أن تصريحات كونتي عن الرحيل جعلت مسؤولي إنتر يتحركون نحو ماسيمليانو أليجري.

التقرير أشار إلى أن أليجري ينتظر مصير كونتي بعد اجتماعه المنتظر في الساعات المقبلة مع الإدارة، ولكنه بالفعل أجرى اتصالاته مع جهازه المعاون.

وقد يوقع أليجري عقداً لمدة عامين مع النيراتزوري لخلافة كونتي، نفس الأمر الذي حدث في يوفنتوس في 2014.

بيراجي مستمر الموسم المقبل

أكدت "كورييري" أن إنتر وفيورنتينا اتفقا على تمديد إعارة الثنائي دالبرت هنريكي وكريستيانو بيراجي للموسم المقبل.

اللاعبان شاركا مع فرقهما على سبيل الإعارة خلال الموسم الجاري، والحديث عن تجديدها لموسم إضافي والإعلان الرسمي في الأيام القادمة.

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