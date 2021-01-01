أخبار إنتر اليوم | كونتي القائد وتطمينات ماروتا

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أجواء ما بعد الانتصار على فيورنتينا لحساب الدوري الإيطالي ضمن أخبار إنتر اليوم، 6 فبراير 2021.

ستيليني: كونتي القائد ونحن أتباعه

تحدث كريستيان ستيليني، مساعد أنطونيو كونتي، عن مدربه ووصفه بالقائد وأن الجميع يستمع له ويتبعه، وذلك مع "سكاي".

وخص ستيليني نيكولو باريلا بالمديح وأنه يجب أن يفخر بالمقارنات مع كونتي اللاعب وتطوره الكبير مؤخراً.

وأوضح المدرب المساعد في المؤتمر الصحفي أن فريقه كان يمكنه حسم اللقاء مبكراً ولكن المهم هو الفوز والثلاث نقاط.

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باريلا: الانتصار مهم أكثر من هدفي وأشكر ماركيزيو

شكر نيكولو باريلا مع "سكاي" النجم السابق كلاوديو ماركيزيو على إشادته به وقال إنه يمكنه التحسن أكثر وتقديم ما هو أفضل.

وقال لاعب إنتر في تصريحات ما بعد المباراة إن ما يهمه أكثر من تسجيله لهدف أن الفريق يفوز ويستمر في التطور.

إصابات لبيريشيتش وفيدال

أوضح إيفان بيريشيتش في حوار مع قناة النادي أن التبديل بعد المباراة كان بسبب تعرضه لشد عضلي.

وفي المقابل، قال "إف سي إنتر نيوز" إن تبديل أرتورو فيدال بين شوطي المباراة كان بسبب كدمة قوية للركبة.

ماروتا: الوضع الحالي لإنتر مثله مثل العديد في أوروبا

علق بيبي ماروتا، مدير القطاع الرياضي لإنتر، مع "سكاي" على الأنباء حول معاناة النادي الاقتصادية وعملية بيعه.

ماروتا قال إن الإدارة الحالية تساهم بعد وتقوم بعملها، وأضاف أن الوضع الحالي صعب على الكل في أندية أوروبا وليس إنتر فقط.