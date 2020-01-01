أخبار إنتر اليوم | إصابة الجميع بكورونا وهل ينتقل سانشيز لنيوكاسل؟

ما هو جديد النيراتزوري؟

اقتراب فيدال والتغلب على يوفنتوس في صفقة تونالي ومفاوضات تدعيم الهجوم في أبرز أخبار إنتر لصباح 20 أبريل 2020

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هل ينتقل سانشيز لنيوكاسل؟

عديد الأسماء للاعبين حول العالم ارتبط اسمهم بالانتقال لنيوكاسل يونايتد الصيف القادم بعد عملية الشراء المنتظرة من صندوق الاستثمار السعودي.

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الصحافة في تشيلي ربطت اسم نجمها أليكسيس سانشيز بالانتقال لنيوكاسل بعد انتهاء فترة إعارته مع إنتر ميلان.

اللاعب لن يتم تجديد إعارته بسبب الراتب العالي حسب تأكيدات الصحافة ومع عدم رغبة مانشستر يونايتد في استمراره فإن انتقاله لنيوكاسل قد يكون أمرًا وارد الحدوث.

فيدال يقترب من إيطاليا

مدرب تشيلي يؤكد اقتراب رحيل فيدال

إنتر يتقدم سباق كومبالا ولكن

حسب لاجازيتا ديلو سبورت، فإن إنتر ما زال الطرف الأوفر حظًا للظفر بخدمات المدافع الشاب ماراش كومبالا عن منافسه نابولي.

هيلاس فيرونا لا يمانع رحيل اللاعب ولكنه لن يقبل ذلك بأقل من 30 مليون يورو وهو رقم كبير بالنسبة لإدارة النيرازوري التي تُقدر اللاعب بـ20 مليون فقط.

إنتر يتفوق على يوفنتوس

يبدو أن نادي إنتر ميلان أصبح الوجهة المفضلة للاعب بريشيا ساندرو تونالي متفوقًا على منافسه يوفنتوس.

كوريري ديلو سبورت أكدت أن سعر اللاعب الذي كان مقدرًا بـ50 مليون يورو أصبح الآن 30 مليون فقط مع إضافة لاعب شاب في الصفقة.

مع وجود عرض مشابه من الناديين فالقرار أصبح في يد اللاعب الذي يفضل الانتقال لإنتر بشكل واضح بسبب مشروع النادي.