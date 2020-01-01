أخبار إنتر اليوم | فيرنر بديل لاوتارو وأسرار الماتريكس

ما هو جديد النيراتزوري؟

البحث عن بديل لاوتارو مارتينيز حال رحيله إلى برشلونة يتصدر أخبار إنتر لصباح 17 أبريل 2020

فيرنر بديل لاوتارو

أوضحت "لاجازيتا" أن تيمو فيرنر أصبح هو المرشح الأول لتعويض لاوتارو مارتينيز حال انتقال الدولي الأرجنتيني لبرشلونة هذا الصيف.

الصحيفة أفادت بوجود اهتمام من النادي الإيطالي بالدولي الألماني منذ مدة، ولكن قد يصبح اهتماماً قوياً حال رحيل مهاجم الفريق الحالي.

المزيد من الفرق

القائمة ضمن أيضاً لوكا يوفيتش، لاعب ريال مدريد، وأنتونيو مارسيال، مهاجم مانشستر يونايتد، والذي حاول الفريق ضمه في الماضي.

عقد جديد للاوتارو؟

بحسب "كوريري"، ففي حالة قرر لاوتارو البقاء، فسيقوم إنتر بتمديد عقده ورفع راتبه الحالي ليصبح من الصفوة في أوروبا، وليس فقط إيطاليا.

الصحيفة ذكرت أن راتب اللاعب على الأقل سيكون خمسة ملايين موسمياً، وسيتم تمديد عقده لعدد أطول من السنوات.

الماتريكس يسترجع الذكريات

تحدث نجم النيراتزوري السابق ماركو ماتيراتسي عن عدد من الذكريات القديمة فيما يخص موسم الثلاثية، وعلاقته مع ماريو بالوتيلي، ورأيه في مدرب الفريق أنطونيو كونتي، التفاصيل هنا.

صراع على فيرتونخين

تحدثت "لاجازيتا" عن وجود صراع بين إنتر وروما على خدمات الدولي البلجيكي يان فيرتونخين، مدافع توتنهام، والذي ينتهي عقده بحلول نهاية الموسم الجاري.

الصحيفة أوضحت أن إنتر يضغط على اللاعب بورقة صديقه وزميله في المنتخب روميلو لوكاكو، خصوصاً وأنه يعتبره المعوض الأمثل حال رحيل دييجو جودين.