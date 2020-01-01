أخبار إنتر اليوم | غياب فيدال عن مواجهة شاختار، ومحاولة ضم نجم ميلان

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غياب أرتورو فيدال عن مباراة شاختار في دوري أبطال أوروبا، ومحاولات أنطونيو كونتي لضم نجم ميلان، ضمن أهم أخبار إنتر لليوم، الإثنين، 7 ديسمبر 2020.

فيدال يغيب عن مواجهة شاختار

كشفت صحيفة "كورييري" أنّ أرتورو فيدال، لاعب إنتر، لم يتدرب صباح اليوم، الإثنين، وهو ما عزز من شكوك إمكانية مشاركته أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب الصحيفة، فإنّ كونتي لن يغامر بإشراك فيدال طالما أنّه غير جاهز بدنيًا.

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لوكاكو: أنا بين أفضل 5 مهاجمين في العالم

أكد روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر، أنّه أحد أفضل المهاجمين في العالم خلال الوقت الراهن، مشيرًا إلى قدرته على تحقيق إنجازات أكبر.

وأشار إلى أنّه ليس مغرورًا لاعتبار نفسه بين أفضل 5 مهاجمين في العالم، وأنّ نجاح ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في تحطيم الأرقام القياسية يؤكد قدرته على صناعة التاريخ.

إنتر يفاوض موهبة برازيلية

يحاول نادي إنتر إتمام التعاقد مع ماركوس باولو من فلومينينسي خلال سوق الانتقالات المقبلة بالمجان بعد انتهاء عقده.

ويخطط إنتر لاستغلال عدم توصل صاحب الـ19 عامًا لاتفاق على التمديد لجلبه، خاصة وأنّه يحمل جواز سفر برتغالي ولن يكون ضمن اللاعبين الأجانب.

وحاول برشلونة ضم باولو في فترة سابقة لكن لم يتم التوصل لاتفاق حول راتب اللاعب.

أسطورة إنتر: إريكسن السبب وراء خسارة الدوري الإيطالي

كشف مدافع إنتر السابق، جوزيبي بيرجومي، أنّ كريستيان إريكسن لا يليق بالدوري الإيطالي وبكتيبة أنطونيو كونتي، مشيرًا إلى أنّ الاعتماد عليه قد يؤدي لخسارة حلم التتويج بالبطولة.

وأوضح أنّه لا يرى اللاعب بطلًا منذ متابعته له مع توتنهام، وأنّ التعاقد معه لم يكن قرارًا سليمًا.

كونتي حاول التعاقد مع كيسييه من ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية أنّ أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، حاول التعاقد مع فرانك كيسييه من ميلان بأي مبلغ ممكن.

وأكدت التقارير أنّ كونتي فاوض اللاعب ورغب في ضمه خلال الصيف الماضي لكن محاولاته باءت بالفشل.