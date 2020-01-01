أخبار إنتر اليوم | عودة فيدال للصورة ومحاولة جديدة لضم فارس

ما هو جديد النيراتزوري؟

الميركاتو يستحوذ على الأخبار بعد السلام مع أنطونيو كونتي ضمن نشرة إنتر اليوم، 27 أغسطس 2020.

إنتر يعود من أجل فيدال

ذكر "جيانلوكا دي مارزيو" أن إنتر أعاد فتح الحديث حول إمكانية التعاقد مع أرتورو فيدال من صفوف برشلونة.

التقرير تحدث عن مفاوضات أولاً مع اللاعب للتوصل معه لاتفاق، ثم فتح الحديث مع برشلونة بخصوص ضم اللاعب التشيلي الذي خرج من الحسابات.

المزيد من الفرق

القائمة لدعم خط الوسط تضم على رأسها نجولو كانتي من تشيلسي، ولكن يجب توفير سيولة مادية كبيرة لضمه، ثم تانجوي ندومبيلي الذي ارتبط بصفقة تبادلية مع ميلان شكرينيار.

اطمئنان بخصوص صفقة تونالي

أكد "إف سي إنتر نيوز" أن إنتر لا يشعر بالقلق من تحركات ميلان لضم ساندرو تونالي في الأيام الأخيرة.

التقرير أوضح أن وكيل اللاعب بيبي بوتزو يؤمن باتفاقه مع إنتر، خصوصاً بعد التوصل لاتفاق شخصي على الراتب في حدود مليوني ونصف مليون يورو موسمياً.

محاولة لضم فارس

ذكرت "كورييري" أن إنتر أعاد إحياء اهتمامه بالدولي الجزائري محمد فارس، لاعب سبال، من جديد.

اللاعب كان على وشك الانضمام للنيراتزوري الصيف الماضي لولا إصابته في الركبة، والآن قريب من لاتسيو بحسب التقارير.

السبب في إحياء الاهتمام هو فشل المحادثات بين إنتر وفيورنتينا بخصوص تمديد إعارة الثنائي كريستيانو بيراجي ودالبرت هنريكي، بحسب "سكاي".

رومينيجيه يناقش بيريشيتش وبروزوفيتش

أكد كارل هانز رومينيجه، المدير التنفيذي لبايرن ميونخ، أن إنتر على الطريق الصحيح للعودة نحو القمة، وتحسر على عدم مقابلة ناديه القديم في السوبر الأوروبي.

البافاري علق في حواره مع "توتوسبورت" على التعاقد بشكل نهائي مع إيفان بيريشيتش من إنتر وقال إن الأمر محل نقاش مع بيبي ماروتا، كما رفض التعليق على إمكانية ضم مواطنه مارسيلو بروزوفيتش بعد الحديث عن الأمر الأسابيع الماضية.

بارما يطالب إنتر باحترام وعده

ذكرت "سكاي" أن بارما وإنتر اجتمعا أمس لمناقشة مصير الثنائي لويجي سيبي وماتيو دارميان.

التقرير أوضح أن النيراتزوري يفكر في سيبي كبديل لسمير هاندانوفيتش، بينما يطلب بارما من إنتر احترام الاتفاق بضم دارميان، والذي وقع الصيف الماضي.

غموض حول ميسي وإنتر

استمر الغموض بخصوص اهتمام إنتر بضم ليونيل ميسي بعد قراره بمغادرة برشلونة في الأيام الماضية.

الصحف تضع إنتر خلف مانشستر سيتي كأكثر الأندية اهتماماً بالنجم الأرجنتيني، وسط حديث عن مفاوضات بين ملاك إنتر والحكومة الصينية لاعتماد الصفقة.

وذكرت "لاجازيتا" أن إنتر سيتحرك فقط إذا تمكن ميسي من فك عقده مع برشلونة، والانضمام بشكل مجاني للنيراتزوري.