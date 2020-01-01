أخبار إنتر اليوم | عودة الاهتمام بدجيكو ومعضلة ضم جوميز

تعرف على جديد إنتر لليوم الـ 31 من ديسمبر 2020.

مفاوضات ضم دجيكو من جديد وأزمة ضم جوميز ضمن أهم أخبار إنتر لليوم الـ 31 من ديسمبر 2020.

العودة إلى دجيكو

أشارت تقارير صحفية إيطالية أن أنطونيو كونتي المدير الفني لميلان عاد لاهتمامه من جديد بالحصول على خدمات إيدين دجيكو مهاجم روما.

إنتر اهتم بالحصول على اللاعب الصيف الماضي ولكن المفاوضات لم ترتق للمراحل الأخيرة وعاد كونتي ليؤكد طلبه لماروتا المدير الرياضي للنادي.

المزيد من الفرق

يرى كونتي في دجيكو اللاعب القادر على مداورة روميلو لوكاكو في الفترة الحاسمة للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي.

ناينجولان إلى كالياري

انتقل رادجا ناينجولان لاعب وسك إنتر ميلان رسمياً لصفوف كالياري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

إعارة ناينجولان جافة حيث لا يوجد بها إمكانية الشراء أو التمديد ليلعب البلجيكي بألوان كالياري للمرة الثالثة في مسيرته.

ولم يشارك ناينجولان مع إنتر إلا في 5 مباريات فقط هذا الموسم كبديل بمجموع دقائق لعب 45 دقيقة فقط.

لوكاكو: إنتر في حاجة للقادة أمثالي!

أكد روميلو لوكاكو على حاجة إنتر لوجود قادة داخل أرض الملعب أمثاله هو وأرتورو فيدال وأليكسيس سانشيز وباريلا.

وقال لوكاكو: "نحن في حاجة للقادة مثلي أنا وفيدال وسانشيز وباريلا، نملك العقلية التي تريد الفوز دائمًا، وتكتيكيًا لا أستطيع أن أخطىء".

معضلة جوميز

حسب كوريري ديلو سبورت، فإن إنتر ميلان اتفق مع بابو جوميز لاعب اتلانتا على الشروط الشخصية للانتقال لصفوف النيرازوري لمدة عامين ونصف تنتهي في صيف 2023.

اللاعب سيتقاضى 2.5 مليون يورو سنوياً مع المكافآت ولكن أتلانتا يرغب في الحصول على 8 إلى 12 مليون يورو مع رغبة إدارة إنتر في تخفيض المبلغ المطلوب.

مالك أتلانتا كان قد تحدث في وقت سابق عن إغلاق حالة رحيل جوميز حتى الآن مع أخبار عن عرض إنتر لأكثر من لاعب لتخفيض السعر المطلوب وهو ما قوبل بالرفض.

إنتر سيحاول من جديد استغلالًا للعلاقة الجيدة مع أتلانتا للوصول لاتفاق يرضي الطرفين.

دي باول على رأس أولويات كونتي

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر قد وضع اللاعب رودريجو دي باول على رأس أولوياته في سوق الانتقالات.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، والتي أكدت أن النادي سيجتمع اليوم مع كونتي لمناقشة الأمر.