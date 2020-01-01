أخبار إنتر اليوم | طبيعة إصابة حكيمي ورحيل إريكسن

ما هو جديد النيراتزوري؟

إصابة أشرف حكيمي مع المغرب والحديث عن رحيل كريستيان إريكسن ضمن أخبار إنتر اليوم، 14 نوفمبر 2020.

الكشف عن موقف حكيمي

أكدت "لاجازيتا" أن الإصابة التي تعرض لها أشرف حكيمي في انتصار المغرب على إفريقيا الوسطى مجرد كدمة بسيطة.

واصطدم اللاعب بقوة بحارس الخصم وغادر الملعب في المباراة التي انتهت بوقع فوز الفريق بنتيجة 4-1 بتصفيات أمم إفريقيا 2021.

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وسجل أرتورو فيدال هدفي المباراة، وشارك أليكسيس سانشيز بالدقيقة 84 رغم الأزمة مع إنتر بخصوص إصابته، وهو ما علق عليه رينالدو رويدا، المدير الفني، بأن من المهم الاستمرارية ومشاركة اللاعب.

Arturo Vidal made that ball go into liftoff 🚀 pic.twitter.com/X6Cr2dEWFG — Roberto Rojas (@RobertoRojas97) November 13, 2020

وقال رويدا أن مشاركة سانشيز جاءت بالتنسيق مع اللاعب والجهاز الطبي للمنتخب بأن يلعب لمدة 15-20 دقيقة في المباراة.

إريكسن يقترب من الرحيل

ذكرت "لاجازيتا" وكذلك "كورييري" أن رحيل كريستيان إريكسن أصبح وشيكاً في يناير المقبل بعد خروجه من خطط أنطونيو كونتي.

الجريدة الأولى أشارت إلى احتمالية المبادلة مع بي إس جي مقابل لياندرو باريديس، بينما تحدثت الثانية عن غضب من إدارة النيراتزوري من كثرة تصريحات اللاعب الدنماركي بخصوص عدم اللعب.

تورينو يطلب ناينجولان

أوضحت "توتوسبورت" أن مسؤولي تورينو حددوا موعداً مع نظرائهم في إنتر من أجل مناقشة فكرة ضم رادجا ناينجولان خلال ميركاتو الشتاء.

اللاعب لم يبدأ أي لقاء أساسياً حتى الآن هذا الموسم، وشارك فقط في دقائق قليلة كبديل، ولكن تتحدث التقارير عن إمكانية الدفع به أساسياً أمام تورينو نفسه بعد التوقف الدولي.

تعاون مستقبلي مع مونزا

ذكرت "توتوسبورت" أن مونزا وإنتر استغلا اللقاء الودي مساء أمس من أجل مناقشة سبل التعاون المستقبلي بين الفريقين.

وتتضمن الخطط إرسال إنتر لاعبيه الشباب على سبيل الإعارة إلى مونزا كما حدث مع لورينزو بيرولا الصيف الماضي.