أخبار إنتر اليوم | صفقة مزودجة من مانشستر يونايتد والتشكيل المتوقع لروما

ما هو جديد النيراتزوري؟

صفقة ثنائية مع مانشستر يونايتد والتشكيل المتوقع لمباراة روما ضمن أخبار إنتر اليوم، 19 يوليو 2020.

اقرأ أيضاً .. بعد طرح فرضية الرحيل .. هل عاد كونتي للبحث عن المطعم؟

اهتمام بثنائي كوت ديفوار

حسب لاجازيتا ديلو سبورت، فإن إنتر ميلان مهتم بالتعاقد مع الثنائي فرانك كيسيه لاعب ميلان وسيكو فوفانا لاعب أودينيزي.

المزيد من الفرق

لا تبدو صفقة كيسيه سهلة في ظل حرص الروسونيري على الحفاظ على اللاعب بينما سيكلف فوفانا النيرازوري 20-25 مليون يورو بعد أربعة أعوام قضاها مع أودينيزي فادمًا من مانشستر سيتي.

صفقة سانشو في صالح إنتر

أكدت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن مانشستر يونايتد أصبح قريبًا من الحصول على خدمات جادون سانشو من بوروسيا دورتموند مقابل 100 مليون يورو.

الصحيفة أشارت لأن قدوم سانشو سيعني رحيل لينجارد بشكل نهائي وسط اهتمام من إنتر وإيه سي ميلان مع رغبة إنتر أيضًا في تحويل عقد أليكسيس سانشيز لانتقال دائم.

مانشستر يونايتد لن يمانع بين الثنائي في ظل عدم اقتناع أولي جونار سولشاير بقدراتهما.

التشكيل المتوقع لمباراة روما

يستعد إنتر ميلان اليوم لمواجهة صعبة أمام روما صاحب المركز الخامس على ملعب الأوليمبكو بروما.

وجاء التشكيل المتوقع لإنتر كالتالي:

هاندانوفيتش - شكرينيار - دي فراي - باستوني - كاندريفا - جاليارديني - بروزوفيتش - أشلي يونج - بورخا فاليرو - لوكاكو - لاوتارو مارتينيز.

سخرية من القميص الثاني

تعرض قميص إنتر الثاني الجديد لحملة سخرية كبيرة من الجمهور ووسائل الإعلام الإيطالية بعد تسريب صوره.

"توتوسبورت" وصفت القميص بأنه يشبه المفرش، بينما استخدمه البعض من الجمهور للعب XO وملء الفراغات بين خطوطه.

Perfette per giocare a tris pic.twitter.com/ycTFXqbTja — FABIO RAIMONDO (@fabioraimondo23) July 18, 2020

البحث عن مهاجم يستمر

"توتوسبورت" فتحت ملف بحث النيراتزوري عن مهاجم للموسم المقبل، وأكدت إصرار أنطونيو كونتي على ضم إدين دجيكو من روما رغم بلوغه 34 عاماً وراتبه المرتفع.

الأسم الآخر الذي تم ترشيحه هو أندريا بيلوتي، مهاجم تورينو المتألق مؤخراً، والذي يحظى باهتمام عديد الأندية، ولكن تورينو يرغب بتمديد عقد قائده.

برشلونة يعدل عرضه لضم لاوتارو

"إف سي إنتر نيوز" ذكر أن برشلونة أصبح مستعداً لعرض الثنائي أرتورو فيدال وجونيور فيربو، بالإضافة إلى 70 مليون يورو لضم لاوتارو مارتينيز.

النادي الكتالوني كان يعرض المبلغ المالي وفيربو فقط أولاً، ولكن إنتر يرى أن تقدير الظهير الأيسر بحدود 41 مليون يورو يعد مبالغاً فيه.

مفاوضات مع تشيلسي

ذكرت "توتوسبورت" أن إنتر في مفاوضات مع تشيلسي من أجل إنهاء صفقة إيمرسون بالمييري، ولكن يريد تخفيض طلبه بثلاثين مليون يورو.

وأوضح التقرير أن تشيلسي لن يتساهل في مطالبه بسبب علاقته السيئة مع مدربه السابق أنطونيو كونتي، ولكن رغم ذلك هناك حديث أيضاً عن نجولو كانتي وأوليفييه جيرو.