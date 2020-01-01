أخبار إنتر اليوم | صفقة جديدة بعد حكيمي واستعدادات بارما

ما هو جديد النيراتزوري؟

آخر مستجدات ميركاتو النادي، بالإضافة للاستعدادات الأخيرة لمباراة بارما مساء الليلة بالدوري الإيطالي ضمن أبرز أخبار إنتر اليوم، 28 يونيو 2020.

كونتي يضع تشكيلته لمواجهة بارما

كشفت "سكاي" عن ملامح الفريق المتوقع أن يوظفه أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، أمام بارما مساء الليلة لحساب السيري آ.

وينتظر أن يدخل الثنائي دييجو جودين ودانيلو دامبروسيو في خط الدفاع، وسيعود لاوتارو مارتينيز أساسياً، بينما يستمر غياب مارسيلو بروزوفيتش للإصابة.

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تحديد موعد الكشف الطبي لحكيمي

أوضحت "سكاي" وعديد المصادر أن صفقة انتقال أشرف حكيمي من ريال مدريد نحو إنتر قد انتهت عملياً مقابل 40 مليون يورو، وخمسة ملايين إضافية في شكل حوافز.

وأضافت التقارير أن اللاعب سيتواجد الثلاثاء المقبل بحد أقصى في ميلانو من أجل توقيع العقود والانتقال رسمياً لصفوف ناديه الجديد بداية من يوليو القادم.

تدعيمات جديدة في الطريق

"توتوسبورت" ذكرت أن بعد حكيمي سيوجه إنتر أنظاره نحو روبن جوسينس، ظهير أتالانتا الأيسر، والذي يعد من الأفضل في مركزه هذا الموسم بالدوري الإيطالي.

اللاعب الألماني الذي سجل تسعة أهداف وصنع ستة هذا الموسم تحت منظار عديد الفرق وليس إنتر فقط، ويقدر ثمنه في حدود 30 مليون يورو.

اسم آخر طُرح لتدعيم يسار دفاع النيراتزوري هو دافيد ألابا، نجم بايرن ميونخ، والذي يتابعه أيضاً تشيلسي في إنجلترا.

تركيز لإنهاء صفقة تونالي

"لاجازيتا" ذكرت أن تركيز إنتر سيتحول نحو ساندرو تونالي، لاعب وموهبة بريشيا، في الأيام المقبلة لمواصلة خطته بتدعيم صفوفه بنجوم شباب.

إنتر يملك اتفاقاً مع اللاعب حول راتبه، ويتبقى الاتفاق مع ناديه، ويدور الحديث عن تفاؤل بحسم الصفقة بمبلغ في حدود 40 مليون يورو.

اتفاق لتمديد تعاقد موسيس وسانشيز

"توتوسبورت" أكدت أن بيبي ماروتا، مدير القطاع الرياضي، أصبح قريباً للتوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد وتشيلسي من أجل تمديد إعارة الثنائي أليكسيس سانشيز وفيكتور موسيس.

وتدور الأزمة حول مشاركة الثنائي في الدوري الأوروبي أغسطس المقبل لأن ذلك سيكون بعد نهاية الموسم الحالي.