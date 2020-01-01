أخبار إنتر اليوم | صفقات الشتاء واقتراب رحيل ناينجولان

ما هو جديد النيراتزوري؟

العمل على صفقات الشتاء واقتراب رحيل ناينجولان وإريكسن ضمن أخبار إنتر اليوم، 5 نوفمبر 2020.

إنتر يعود لمحاولات ضم جيرو

حسب كوريري ديلو سبورت، فإن إنتر ميلان سيعود من جديد في الشتاء لمحاولة ضم أولفييه جيرو من صفوف تشيلسي.

المهاجم الفرنسي كان هدفًا لإنتر في أكثر من مناسبة دون أن ينجح في ذلك ولكن مسئولي النيرازوري لديهم رغبة في حسم الأمر هذه المرة خصوصًا مع كونه المهاجم الثالث في تشيلسي بعد تيمو فيرنر وتامي أبراهام.

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ناينجولان إلى كالياري

أكدت كالتشيو ميركاتو أن رادجا ناينجولان لاعب إنتر ميلان قريب من الرحيل عن صفوف النيرازوري خلال سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

لاعب الوسط البلجيكي أقرب للانضمام لصفوف كالياري الذي يعمل على إنهاء الصفقة في أسرع وقت مع اهتمام من فيورنتينا ولكن فرصته تبدو أقل مع رغبة اللاعب في اللعب مع كالياري.

اهتمام بضم لاعب جنوى

حسب موقع إنتر نيوز، فإن إنتر ميلان بدأ تحركاته لضم نيكولو روفيلا لاعب وسط جنوى في الشتاء المقبل.

وينتهي عقد روفيلا بنهاية الموسم الحالي ولا يرغب النادي في خسارته مجانًا لذلك قد يتجه لبيعه في يناير إذا لم يتوصل لاتفاق لتجديد التعاقد بين رئيس النادي ووكيل اللاعب اللذان تجمعهما علاقة جيدة.

المدير الرياضي لإنتر تحدث بالفعل مع وكيل أعمال اللاعب ووصلا لمراحل متقدمة في ظل منافسة ضعيفة من يوفنتوس الذي يوجه أنظاره نحو مانويل لوكاتيلي.

إريكسن يقترب من الرحيل

حسب لاجازيتا ديلو سبورت، فإن الدنماركي كريستيان إريكسن أصبح قريبًا من الرحيل عن صفوف إنتر ميلان الشتاء المقبل.

مع بطئ اللاعب وعدم اندماجه مع أسلوب المدرب أنطونيو كونتي فإنه أصبح على رأس قائمة المغادرين في الشتاء مع أخبار عن اهتمام باريس سان جيرمان بالحصول على خدماته.