أخبار إنتر اليوم | شكرينيار يقترب من الدوري الإنجليزي وتأمين البديل

تعرف على أهم أخبار إنتر لليوم الـ 23 من سبتمبر 2020.

بديل شكرينيار ومفاوضات مستمرة مع نابولي ضمن أهم أخبار إنتر لليوم الـ 23 من سبتمبر 2020.

مورينيو يطلب شكرينيار

شبكة "سكاي" الإيطالية، أكدت رغبة توتنهام في التعاقد مع ميلان شكرينيار مدافع نظيره الإيطالي إنتر.

وأوضحت في تقريرها، أن إنتر لن يقبل بالتخلي عن مدافعه المميز، إلا في حالة الحصول على مبلغ 60 مليون يورو.

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إنتر يتحرك نحو هدف ميلان حال رحيل شكرينيار

أكدت شبكة سكاي سبورت أن إنتر ميلان سيتحرك لمحاولة ضم هدف ميلان نيكولا ميلينكوفيتش الصيف الحالي حال رحيل ميلان شكرينيار إلى توتنهام.

ويطلب إنتر 60 مليون يورو للتخلي عن مدافعه لتوتنهام أو لأي نادي آخر وحال بيعه فسيكون من السهل دفع الـ40 مليون يورو التي يطلبها فيورنتينا ولايستطيع أيا من قطبي ميلانو دفعها حتى الآن.

فيسينو إلى نابولي

حسب دي مارزيو، فإن نابولي بدأ مفاوضاته لضم ماتياس فيسينو من إنتر الصيف الحالي.

لن تكون الشروط الشخصية مع اللاعب مشكلة في انتظار الاتفاق بين الناديين حيث يطلب إنتر 18 مليون يورو بينما يعرض نابولي 12 مليونًا فقط.

منافسة ثلاثية في البريميرليج على جواو ماريو

حسب لاجازيتا ديلو سبورت، فإن لاعب وسط إنتر ميلان جواو ماريو تحت رادار نيوكاسل الطامح لتدعيم خط وسطه الصيف المقبل.

نيوكاسل يجد منافسة من الصاعد حديثًا ليدز يونايتد ووست هام الذي سبق وأن لعب له ماريو في وقت سابق مع اهتمام من فالنسيا وريال بيتيس.

من المتوقع أن يتصاعد الاهتمام باللاعب في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات حيث يقدره إنتر بـ15-20 مليون يورو.

قائمة طويلة مرشحة للرحيل في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات

أكدت توتو سبورت أن إنتر ميلان لا يمانع تسعة لاعبين خلال الأيام المتبقية من سوق الانتقالات الصيفي.

قائمة إنتر شملت لاعبين مثل رادجا ناينجولان وميلان شكرينيار ومارسيلو بروزوفيتش وكريستيان إريكسن ودالبيرت وأسامواه وجواو ماريو ورانوكيا وفيسينو.

رابطة الدوري الإيطالي تغرم إنتر

قررت رابطة الدوري الإيطالي تغريم رئيس إنتر ستيفين زهانج حوالي ثمانية ألاف يورو بسبب تصريحاته عن رئيس الرابطة.

وتم تغريم النادي ثمانية آلاف يورو إضافية لتصريحات سابقة من زهانج ضد دال بينو وقت تنسيق جدول الدوري أثناء أزمة كورونا.