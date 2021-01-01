أخبار إنتر اليوم | شجار إبراهيموفيتش ولوكاكو وحسم موقف إريكسن

تعرف على أهم أخبار إنتر اليوم الموافق الـ 27 من يناير 2021.

تطورات شجار إبراهيموفيتش ولوكاكو وحسم موقف إريكسن ضمن أهم أخبار إنتر اليوم الموافق الـ 27 من يناير 2021.

كونتي يحسم موقف إريكسن

حسم الإيطالي أنطونيو كونتي موقف لاعبه الدنماركي كريستيان إريكسن من الرحيل عن الفريق بعد هدفه القاتل في ديربي ميلانو لحساب كأس إيطاليا.

كونتي قال في تصريحات لراي سبورت: "إريكسن سيبقى في إنتر، لن يرحل لأننا لم نتعاقد مع أي لاعب آخر لذلك لن نسمح له بالرحيل. أنا سعيد جدًا بهدفه".

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دي فري توقع هدف إريكسن

أكد ستيفان دي فري مدافع إنتر ميلان أنه توقع هدف زميله إريكسن والذي قاد النيرازوري لنصف نهائي كأس إيطاليا في الوقت القاتل على حساب إيه سي ميلان.

دي فري قال في تصريحات بعد المباراة: "عندما تم احتساب الخطأ ذهبت إلى أريكسن وقلت له هذه لحظتك سجل هذا الهدف وأنا سعيد لاجله".

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مدافع إنتر أضاف: "لقد كانت مباراة صعبة أمام فريق مثل إيه سي ميلان، تأخرنا في النتيجة ولكننا نجحنا في العودة والصعود في النهائي وهو الأمر الأهم".

إنتر يقترب من موهبة ليفورنو الشابة

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن قرب نادي إنتر من الحصول على خدمات اللاعب فرانشيسكو نونزياتيني من صفوف ليفورنو.

جاء هذا بحسب ما ذكر "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن المحادثات جارية في الوقت الحالي بين الناديين ومن المتوقع حسمها قريبًا.