أخبار إنتر اليوم | المفاضلة بين سينسي وإيركسن وبديل قوي للاوتارو حال الرحيل

ما هو جديد النيراتزوري؟

المفاضلة بين سينسي وإيركسن وبديل لاوتارو المنتظر ضمن أبرز أخبار إنتر اليوم، 9 يونيو 2020.

كونتي يفاضل بين سينسي وإيركسن

حسب سكاي سبورت، فإن أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان يفاضل بين سينسي وإيركسن للتواجد أمام نابولي في نصف نهائي كأس إيطاليا.

الثنائي مارسيلو بروزوفيتش ونيكولا باريلا سيتواجدان في منتصف ملعب النيرازوري وتظل المنافسة بين الثانئي على المكان الثالث للمواجهة المنتظرة يوم 13 يونيو.

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إنتر سيجد البديل المناسب حال رحيل لاوتارو

أكدماروتا المدير التنفيذي لإنتر ميلان أن فريقه سيجد البديل القوي حال رحيل لاوتارو مارتينيز لبرشلونة.

ماروتا قال في حوار مطول مع لاجيزتا ديلو سبورت: "لا نعلم ما سيحدث مع لاوتارو، عليه أن يركز في الحاضر وحال رحيله سنجد بديل مناسب لنا".

وعن كافاني، قال ماروتا: "إنه لاعب خبير ومن ضمن الفرص المتاحة ولكنه في هذه الحظة بعيد جدًا عن إنتر".

نجم برشلونة يرفض إنتر

رفض جونيور فيربو لاعب فريق برشلونة أن ينضم لصفوف نظيره إنتر خلال الفترة المقبلة كجزء من صفقة ضم اللاعب لاوتارو مارتينيز للنادي الكتالوني.

جاء هذا بحسب ما أكدت مصادر مقربة للنجم الشاب نفسه، حيث ذكروا أنه يأمل فقط في الاستمرار مع برشلونة في الفترة القادمة.

شكرينيار يكشف مزايا كونتي

قال ميلان شكرينيار عن كونتي: "هناك الكثير من الأمور التي تغيرت منذ قدومه، فلعبنا بوجود ثلاثي في الخلف وهو أمر غير معتاد بالنسبة لي".

وأضاف: "هو يشرح لنا كل شيء ويجعلنا نعمل بشكل شاق من أجل أن نتحسن على كافة المستويات الممكنة، وسنستمر في فعل ذلك".

دييجو ميليتو يعلق على رحيل لاوتارو لبرشلونة

وقال ميليتو: "لاوتارو يستطيع اللعب لأي فريق في العالم، لأكون صادقًا هو مهاجم مميز ومذهل وأعتقد أنه يشعر بالسعادة في صفوف إنتر".

وأضاف: "يمكنه اللعب بجوار ميسي بكل تأكيد، لقد قام بذلك من قبل وهناك الكثير من التفاهم بينهما، لو انضم لبرشلونة سأتمنى له التوفيق".

كونتي يريد تأمين لاعبه من ليفربول

"كالتشيو ميركاتو" تحدثت عن رغبة أنطونيو كونتي في الحفاظ على لاعبه مارسيلو بروزوفيتش وسط أخبار عن اهتمام من ليفربول بالحصول على خدمات اللاعب.

بروزوفيتش يمتلك شرط جزائي بقيمة 60 مليون يورو ويمكن لأي نادٍ تفعيله من بداية يوليو المقبل حتى منتصفه حسب تأكيدات وكيل أعماله.

طلب كونتي من إدارة إنتر التوقيع على عقد جديد مع اللاعب وإزالة الشرط الجزائي في ظل كونه اللاعب الأهم للمدرب الإيطالي في وسط الفريق.

صفقة البريميرليج تقترب

أكدت توتو سبورت أن إنتر واثق من التعاقد مع البلجيكي يان فيرتونخين بنهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر.

إنتر وجد منافسة من النادي السابق لفيرتونخين أياكس ولكنه نجح في إقناع المدافع البلجيكي بمساعدة الثنائي روميلو لوكاكو وكريستيان إريكسن.

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كافاني يرفض إنتر

ذكرت "توتوسبورت" أن إدينسون كافاني قد رفض عرض إنتر لضمه الصيف المقبل مجاناً بعد ترك باريس سان جيرمان ، والسبب هو أتلتيكو مدريد.

وأكد التقرير اتفاق مهاجم الأوروجواي مع نادي العاصمة الإسبانية على الالتحاق بصفوفه، خصوصاً وأن المفاوضات مستمرة منذ الشتاء الماضي بين الطرفين.

إنتر يضع البدائل لكافاني

"توتوسبورت" تحدثت أيضاً عن قائمة من اللاعبين وضعهم إنتر لتعويض عدم إتمام التعاقد مع كافاني، وعلى رأس هؤلاء تمديد بقاء أليكسيس سانشيز من مانشستر يونايتد.

وأضاف التقرير أن في حال تألق التشيلي فيما يتبقى من الموسم سيتفاوض إنتر مع يونايتد لتمديد إعارته، مع الإشارة إلى تفضيل أنطونيو كونتي، المدير الفني، للاعب.

ومن ضمن أبرز الأسماء المطروحة أيضاً إدين دجيكو من روما، أندريا بيلوتي، مهاجم تورينو، وثنائي آرسنال بيير إيمريك أوباميانج وأليكساندر لاكازيت.