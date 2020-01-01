أخبار إنتر اليوم | سعادة لاوتارو وعودة سانشيز وشكرينيار

ما هو جديد النيراتزوري؟

الاستعدادات لمباراة بارما المقبلة بالدوري، وعودة الثنائي أليكسيس سانشيز وميلان شكرينيار ضمن أخبار إنتر اليوم، 29 أكتوبر 2020.

تعافي سانشيز

ذكرت "لاجازيتا" أن أليكسيس سانشيز قد تعافي من الإصابة التي أبعدته عن المباراتين الماضيتين لإنتر على الصعيدين المحلي والأوروبي.

وغاب التشيلي بسبب إصابة عضلية في عضلات الساق، ولكن التقرير أكد تعافيه وجاهزيته للمشاركة أمام بارما السبت القادم.

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عودة شكرينيار من كابوس كورونا

أوضحت "كورييري" أن ميلان شكرينيار قد عاد إلى ميلانو مساء الأربعاء بعد غياب لقرابة ثلاثة أسابيع بسبب الحجر بأعقاب إصابته بفيروس كورونا.

وسيخضع اللاعب لمسحة صباح اليوم للتأكيد على تعافيه من الفيروس الوبائي، وفي تلك الحالة سينخرط مجدداً في التدريبات، وعينه على لقاء ريال مدريد بالأبطال الأربعاء القادم.

تغييرات في تشكيل مباراة بارما

تحدثت "لاجازيتا" أن أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، سيتجه لإحداث عديد التغييرات في صفوف فريقه بالمواجهة المقبلة أمام بارما لحساب الدوري المحلي.

وينتظر أن يريح كونتي عدداً من نجومه الأساسيين، وعلى رأسهم روميلو لوكاكو، في ظل وجود لقاء ريال مدريد الأوروبي بعد فقط ثلاثة أيام.

راعي جديد للنيراتزوري

أصبح موقع "ستار كازينو" أحدث الرعاة لفريق إنتر بعد الإعلان عن توقيع عقد رعاية بين الطرفين صباح الخميس.

وسيتواجد الموقع الرياضي الخاص بالمراهنات والدعايا الخاصة به في ملعب النادي "سان سيرو"، بالإضافة لمقر التدريبات والمقر الإداري.

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عمل لتمديد عقد لاوتارو

أوضحت "لاجازيتا" أن إنتر يعمل من أجل الحفاظ على نجمه لاوتارو مارتينيز وتمديد عقده حتى 2025.

ويعرض إنتر راتباً 5.5 مليون يورو، بينما يطلب اللاعب 7.5 بالموسم، ويحاول الطرفان الوصول لحل وسط، مع عمل من قبل النادي لإزالة الشرط الجزائي في عقده، أو رفعه لأكثر من 111 مليون يورو.

"توتوسبورت" تحدثت أيضاً عن اهتمام برشلونة باللاعب الأرجنتيني بعد محاولته الفاشلة الصيف الماضي لضمه، والذي قد يكون سبباً في تراجع مستواه مؤخراً.

مراقبة لوضع ماكسيموفيتش في نابولي

ذكر "إف سي إنتر نيوز" أن نابولي ومدافعه الصربي نيكولا ماكسيموفيتش لم يتوصلا حتى الآن لاتفاق من أجل تمديد عقد اللاعب المنتهي بحلول الموسم الجاري.

وأوضح التقرير أن إنتر وعديد الأندية الأخرى يراقبون الوضع عن كثب في ظل طلب المدافع 2.5 مليون يورو موسمياً، كزيادة عن الثمانمائة ألف التي يتقضاها الآن.

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فيتسينو يحاول كسب مكانه مجدداً

"توتوسبورت" تحدثت عن رغبة متوسط الميدان ماتياس فيتسينو في استعادة مركزه أساسياً في صفوف إنتر بعد تعافيه من الإصابة، وليس الرحيل في ميركاتو يناير.

اللاعب ارتبط بصفقة تبادلية مع تورينو مقابل أرماندو إيتزو، كما أنه لم يقع تسجيله في قائمة الفريق الأوروبية لهذا الموسم في ظل غيابه بداعي الإصابة في الركبة.