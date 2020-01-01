أخبار إنتر اليوم | سر احتفال حكيمي وصفقة محتملة مع آرسنال

تعرف على أهم أخبار النيراتزوري

سر احتفال أشرف حكيمي بهدفه وصفقة محتملة مع آرسنال ضمن أهم أخبار إنتر لليوم، 21 ديسمبر 2020.

دي باول على رادار إنتر

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن اللاعب رودريجو دي باول نجم أودينيزي يعد ضمن أهداف نادي إنتر في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "سكاي سبورت"، والتي أكدت أن أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر معجب بشكل كبير باللاعب وسيحاول ضمه لصفوف فريقه.

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كابيلو يتوقع عودة إنتر للمنافسة!

أكد فابيو كابيلو المدير الفني الأسبق لميلان أن نادي إنتر أقترب من العودة للمنافسة على اللقب في الموسم الجاري.

وقال كابيلو: "إنتر عاد لشكله في الموسم الماضي، تخلى عن الضغط العالي الذي حاول تنفيذه في بداية الموسم والآن سيعود للتنافس وستكون منافسة ثلاثية".

سر احتفال حكيمي

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صفقة محتملة مع آرسنال

حسب ديلي ميل، فإن صفقة تبادلية قد تحدث بين إنتر ميلان وآرسنال خلال سوق الانتقالات الشتوي المقبل بانتقال إريكسن للجانرز وجرانيت جاكا للنيارزوري.

ويرغب إنتر في التخلص من إريكسن الذي لم ينسجم مع أسلوب أنطونيو كونتي وهو المركز الذي يحتاجه آرسنال مع العقم الواضح في صناعة الفرص.

الصحيفة لم تتحدث عن وجود أي فارق مالي بين اللاعبين وحال الاتفاق بين الناديين فالشروط الشخصية هي العائق الوحيد أمام إتمام الصفقة.

رقم مميز لحكيمي

واصل المغربي أشرف حكيمي تألقه مع إنتر بتسجيله هدفه الرابع في الدوري أمام سبيزيا خلال المباراة التي انتصر بها النيرازوري بهدفين مقابل هدف واحد.

حكيمي أصبح أول لاعب في الخط الخلفي يسجل أربعة أهداف خلال أول 13 مباراة له مع إنتر في الدوري الإيطالي إلى جانب كونه أصغر مدافع يسجل أربعة أهداف في الدوريات الخمس الكبرى حتى الآن.

أسطورة إنتر: ليفاندوفسكي لن ينجح في إيطاليا مثل لوكاكو

أشاد كريستيان فييري، أسطورة إنتر، بمستوى روميلو لوكاكو مع الفريق مؤكدًا أنّ البلجيكي لو لعب في بايرن ميونخ لسجل عدد أهداف روبرت ليفاندوفسكي.

كما نفى إمكانية نجاح البولندي في إنتر، موضحًا أنّ لوكاكو أفضل منه ومن هاري كين، نجم توتنهام، وهو مزيج من كارلوس تيفيز وسيرخيو أجويرو.

هل يتعاقد إنتر مع جوميز؟

كشفت صحيفة "لاجازيتا" الإيطالية أنّ أليخاندرو جوميز سوف يرحل من أتالانتا في يناير بالمجان ويفضل البقاء في إيطاليا وتحديدًا مدينة ميلانو.

وأوضحت أنّ ميلان قد يبدو مهتمًا باللاعب لكن إنتر لن يحاول التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.