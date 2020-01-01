أخبار إنتر اليوم | سخرية من القميص الجديد والبحث عن مهاجم

ما هو جديد النيراتزوري؟

السخرية من قميص الفريق الثاني الجديد ورحلة البحث عن مهاجم لدعم الخط الأمامي ضمن أخبار إنتر اليوم، 18 يوليو 2020.

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سخرية من القميص الثاني

تعرض قميص إنتر الثاني الجديد لحملة سخرية كبيرة من الجمهور ووسائل الإعلام الإيطالية بعد تسريب صوره.

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"توتوسبورت" وصفت القميص بأنه يشبه المفرش، بينما استخدمه البعض من الجمهور للعب XO وملء الفراغات بين خطوطه.

Perfette per giocare a tris pic.twitter.com/ycTFXqbTja — FABIO RAIMONDO (@fabioraimondo23) July 18, 2020

البحث عن مهاجم يستمر

"توتوسبورت" فتحت ملف بحث النيراتزوري عن مهاجم للموسم المقبل، وأكدت إصرار أنطونيو كونتي على ضم إدين دجيكو من روما رغم بلوغه 34 عاماً وراتبه المرتفع.

الأسم الآخر الذي تم ترشيحه هو أندريا بيلوتي، مهاجم تورينو المتألق مؤخراً، والذي يحظى باهتمام عديد الأندية، ولكن تورينو يرغب بتمديد عقد قائده.

برشلونة يعدل عرضه لضم لاوتارو

"إف سي إنتر نيوز" ذكر أن برشلونة أصبح مستعداً لعرض الثنائي أرتورو فيدال وجونيور فيربو، بالإضافة إلى 70 مليون يورو لضم لاوتارو مارتينيز.

النادي الكتالوني كان يعرض المبلغ المالي وفيربو فقط أولاً، ولكن إنتر يرى أن تقدير الظهير الأيسر بحدود 41 مليون يورو يعد مبالغاً فيه.

مفاوضات مع تشيلسي

ذكرت "توتوسبورت" أن إنتر في مفاوضات مع تشيلسي من أجل إنهاء صفقة إيمرسون بالمييري، ولكن يريد تخفيض طلبه بثلاثين مليون يورو.

وأوضح التقرير أن تشيلسي لن يتساهل في مطالبه بسبب علاقته السيئة مع مدربه السابق أنطونيو كونتي، ولكن رغم ذلك هناك حديث أيضاً عن نجولو كانتي وأوليفييه جيرو.