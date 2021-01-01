أخبار إنتر اليوم | سانشيز يواجه الماضي ومعضلة حكيمي

ما هو جديد وصيف بطل إيطاليا؟

حديث أليكسيس سانشيز عن مقابلة أودينيزي وأزمة أشرف حكيمي ضمن أخبار إنتر اليوم، 23 يناير 2021.

سانشيز: العودة لأوديني دائماً جميلة

رحب أليكسيس سانشيز بمواجهة فريقه القديم أودينيزي الذي يستضيف إنتر مساء السبت لحساب الجولة 19 من الدوري.

سانشيز نشر صورة له مع توتو دي ناتالي وقال: "دائماً من الجميل العودة إلى بيتي الأول في إيطاليا"، في إشارة لكون أودينيزي تجربته الاحترافية الأولى.

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رودجرز يستبعد ضم إريكسن

أوضح برندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، أن هناك لاعبين لن يكون فريقه قادراً أبداً على التعاقد معهم في سوق الانتقالات، وذلك في المؤتمر الصحفي للقاء الفريق المقبل.

تصريحات رودجرز تأتي بعد ربط فريقه بنجم إنتر كريستيان إريكسن على سبيل الإعارة الأيام الماضية.

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جوميز يقترب من إشبيلية

أصبح أليخاندرو "بابو" جوميز، قائد أتالانتا قريباً من الانضمام إلى صفوف إشبيلية بعد تكثيف المفاوضات بين الفريقين في الساعات الماضية، الأمر الذي لم ينفيه مونشي، المدير الرياضي للإسبان.

اللاعب امتلك اتفاقاً شخصياً مع إنتر بحسب التقارير، ولكن عدم رغبة النيراتزوري في دفع الأموال لضمه أوقفت الصفقة.