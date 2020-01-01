أخبار إنتر اليوم | سانشيز بديلًا للاوتارو واحتمالية فشل تعديم الدفاع

ما هو جديد النيراتزوري؟

محاولات لاتسيو لإنهاء صفقة كومبالا وصرف النظر عن ثنائي تشيلسي يتصدران أخبار إنتر اليوم، 24 يونيو 2020.

لاتسيو يحاول عرقلة صفقة كومبالا

حسب دي مارزيو، فإن إدارة لاتسيو ستعقد اجتماعًا مع نظيرتها في هيلاس فيرونا للتفاوض بشأن المدافع ماراش كومبالا.

لاتسيو سيحاول حسم الصفقة في أسرع وقت ممكن لقطع الطريق أمام المنافسين ومنهم إ،تر الذي يرى دي مارزيو أن إدارة النيرازوري ليست في عجلة من أمرها للحصول على خدماته في الوقت الحالي.

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سانشيز في مكان لاوتارو

أكدت لاجازيتا ديلو سبورت أن أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان يفكر في الدفع بأليكسيس سانشيز في مركز المهاجم بدلًا من لاوتارو مارتينيز.

يفكر أنطونيو كونتي في الطريقة الأمثل لإراحة اللاعبين بسبب ضغط المباريات مع عدم المخاطرة بشكل كبير لتجنب فقدان النقاط.

إنتر يصرف النظر عن ثنائي تشيلسي

حسب ديلي إكسبريس، فإن إنتر ميلان قرر صرف النظر عن الثنائي إيميرسون بالميري وماركوس ألونسو بسبب المطالب الكبيرة للتشيلسي للتخلي عن أحدهما.

الصحيفة أكدت أن إنتر سيتحول لمحاولة ضم ماتيو دارميان لاعب مانشستر يونايتد السابق وبارما الحالي.

إنتر مهتم بجيسوس

حسب كورييري ديلو سبورت، فإن إنتر ميلان مهتم بالتعاقد مع البرازيلي جابريل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي الصيف المقبل.

اللاعب لا يبدو سعيدًا في مانشستر سيتي مع عدم المشاركة بشكل أساسي وهو ما تحدث عنه في وقت سابق وقد يكون مفتاح النيرازوري للظفر بخدماته ليكون بديلًا للاوتارو مارتينيز المتوقع رحيله لبرشلونة..

خوف من خسارة سانشيز وموسيس

أكدت شبكة سكاي سبورتس أن إنتر ميلان معرض لخسارة الثنائي أليكسيس سانشيز وفيكتور موسيس فيما تبقى من مباريات الدوري الأوروبي.

الشبكة أكدت إن إنتر اتفق مع مانشستر وتشيلسي على تمديد الإعارة حتى نهاية الدوري فقط دون أن يمتد للدوري الأوروبي والذي من المنتظر أن يُستكمل في أغسطس المقبل.

ماروتا يعمل بقوة في المفاوضات مع الناديين للحفاظ على اللاعبين في الدوري الأوروبي أيضًا.

أوباميانج الخيار الثاني

حسب دي مارزيو، فإن إنتر ميلان وضع بيير إيمريك أوباميانج كخيار بديل للاوتارو مارتينيز حال رحيله لبرشلونة الصيف المقبل.

اللاعب لم يتفق بعد على تجديد تعاقده مع آرسنال مع إعلانه عن رغبته في الفوز بالبطولات.

دي مارزيو أكد أن برشلونة لا يستبعد التعاقد مع أوباميانج أيضًا حال عدم الوصول لاتفاق مع إنتر بخصوص مارتينيز.

عرض جديد من إنتر لضم تونالي

نادي إنتر يسعى بكل الطرق للحصول على خدمات اللاعب ساندرو تونالي في الصيف المقبل من صفوف فريق بريشيا.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" فالفريق سيعرض ضمه لفترة إعارة بوجود شرط يلزمهم بالشراء مع وضع بعض الشروط التي تمنح بريشيا المزيد من الأموال على حسب أداء اللاعب.

إنتر يراقب نجم باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن نادي إنتر يفكر في ضم اللاعب لايفين كورزاوا نجم فريق باريس سان جيرمان في الصيف المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت مجلة "فرانس فوتبول"، والتي أكدت أن النادي يعرض على اللاعب مبلغ 200 ألف يورو في الشهر الواحد.

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كونتي يطالب إريكسن والبقية بالمزيد

أكد مدرب الفريق أنطونيو كونتي في تصريحاته مع "سكاي" عن رضاه على مستوى الفريق بعد الانتصار على سامبدوريا، ولكن طالب بأن يكون أكثر فعالية في إنهاء الهجمات والمباريات.

وأضاف كونتي بأن الأمر تكرر أمام نابولي بتقديم عرض جيد ولكن أضاع التأهل بسبب عدم حسم المباريات، مشيداً بنجمه كريستيان إريكسن والعمل الكبير الذي قام به وأشار إلى امتلاكه للمزيد بعد.

لوكاكو يؤمن باللقب

أوضح روميلو لوكاكو، نجم إنتر، عن سعادته بالانتصار على سامبدوريا، الأول للفريق بعد استئناف المسابقات في إيطاليا، وتسجيله لهدفه الثامن عشر هذا الموسم.

البلجيكي أكد أن أمام ناديه 12 نهائيًا حتى انتهاء الدوري، مؤكداً أن فرصة التتويج بالدوري الإيطالي موجودة بعد تقليص الفارق مع المتصدر يوفنتوس وملاحقه لاتسيو. .