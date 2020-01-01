أخبار إنتر اليوم | رونالدو طريق لاوتارو لبرشلونة وكونتي يدافع عن حكيمي

تعرف على أهم أخبار النيراتزوري

وسيلة جديدة تقرب لاوتارو مارتينيز من الرحيل إلى برشلونة بمساعدة كريستيانو رونالدو، وإشادة أنطونيو كونتي بأشرف حكيمي، ضمن أهم أخبار إنتر لليوم، الإثنين، 30 نوفمبر 2020.

كريستيانو رونالدو يساعد لاوتارو للرحيل عن إنتر

قرر لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر، الاستعانة بخدمات وكيل أعمال كريستيانو رونالدو، جورج مينديش، وذلك لتسهيل رحيله إلى برشلونة.

وبحسب "ماركا"، فإنّ الوضع الاقتصادي لبرشلونة قد يفسد الصفقة، لكن لاوتارو سوف يستعين بوكيل الأعمال لأجل رحيله عن إنتر حتى لو انضم إلى فريق آخر.

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رانوكيا: لم نستسلم في التأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال

أكد أندريا رانوكيا، لاعب إنتر، أنّ الفريق لا يزال لديه الأمل للتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وسوف يقاتل في المباراتين المتبقيتين للبقاء في التشامبيونزليج.

وأشار إلى أنّ الفوز على ساسوولو منح الفريق دفعة للفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ، رافضًا الانتقادات الإعلامية التي تعرض لها أشرف حكيمي.

كونتي مدافعًا عن حكيمي: التوقعات في إيطاليا مرتفعة

دافع أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، عن أشرف حكيمي مؤكدًا أن الضغط الإعلامي والتطلعات في إيطاليا أكبر من ألمانيا وإنجلترا، مؤكدًا أنّ المغربي يمتلك قدرات فنية عالية.

وأشار إلى أنّ الفريق يمتلك مجموعة من اللاعبين الجدد وبحاجة إلى وقت للعمل سويًا للوصول إلى أفضل مستويات لأجل المنافسة على جميع البطولات.

مدافع مونشنجلادباخ يغيب عن لقاء إنتر للإصابة

أكد ماركو روزه مدرب بوروسيا مونشنجلادباخ، غياب المدافع نيكو إلفيدي عن لقاء إنتر في دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.

وأشار إلى أنّ اللاعب تعرض لإصابة عضلية في التدريبات، ورغم محاولات الأطباء إعادته سريعًا لكنّه لن يشارك في مباراة التشامبيونزليج.

وسوف يتم الاعتماد على توني يانتشكه بديلًا له أمام إنتر.

إنتر يخطط للتعاقد مع جيرو

كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أنّ إنتر يدرس التعاقد مع أوليفييه جيرو من تشيلسي مستغلًا قلة دقائق اللعب التي يحصل عليها في إنجلترا.

وقد يوافق اللاعب على ترك تشيلسي بحثًا عن مشاركة أكثر لأجل اللعب في يورو 2021 مع فرنسا.