أخبار إنتر اليوم | رفض فيرتونخين وطلبات بيريشيتش

ما هو جديد النيراتزوري؟

الكشف عن رفض يان فيرتونخين الانضمام وتفضيله بنفيكا، وطلبات إيفان بيريشيتش بخصوص الاستمرار في بايرن ميونخ ضمن أخبار إنتر اليوم، 16 أغسطس 2020.

فيرتونخين يرفض كبار إيطاليا من أجل بنفيكا

كشف وكيل يان فيرتونخين، المدافع البلجيكي، أن اللاعب رفض عروضاً من نابولي، إنتر، وروما، وفضل الانضمام لصفوف بنفيكا.

الوكيل أكد مع "سبورزا" أن ثبات المشروع والعقد طويل الأمد لثلاثة مواسم أقنع اللاعب بالانضمام للنادي البرتغالي.

المزيد من الفرق

قمة مع بايرن لحسم مصير بيريشيتش

ذكر "إف سي إنتر نيوز" أن من المتوقع أن يجتمع إنتر وبايرن ميونخ في الأسبوع المقبل من أجل حسم مصير الكرواتي إيفان بيريشيتش.

اللاعب يلعب مُعاراً مع بايرن، ويطالب إنتر بعشرين مليون يورو لبيعه نهائياً، بينما بايرن يرغب في دفع 10 ملايين فقط، والتقرير يشير لاقتراب الصفقة من الحسم مقابل 15 مليوناً.

التقرير أشار أيضاً إلى رغبة اللاعب ومدرب بايرن هانز فليك بالاستمرار في ميونخ قد تلعب دوراً حاسماً في المفاوضات.

إنتر يراقب وضعية سمولينج

"ديلي إكسبريس" كشفت أن إنتر يضع جداً في اعتباره فكرة التعاقد مع كريس سمولينج من مانشستر يونايتد.

الصحيفة تحدثت عن إعجاب مدرب النيراتزوري أنطونيو كونتي بإمكانيات المدافع، بينما أكدت "كورييري" أن روما سيحاول من جديد ضمه نهائياً.

يونج: إنتر أعطاني فرصة جديدة

تحدث أشلي يونج، مدافع الفريق، عن مدى سعادته بالانضمام لصفوف النيراتزوري الشتاء الماضي، وذلك مع قناة النادي الرسمية.

اللاعب أوضح أنه وافق مباشرة بمجرد وصول العرض بسبب مكانة إنتر الدولية كأحد أكبر الأندية، والفرصة له من أجل البداية من جديد في مشواره.

رومينيجه ينصح إنتر بخصوص ميسي

المزيد من هنا.