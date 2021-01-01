أخبار إنتر اليوم | رسالة فيدال ولوم كونتي

ما هو جديد البينياماتا؟

أجواء ما بعد لقاء الفريق مع كروتوني ضمن أخبار إنتر اليوم، 4 يناير 2021.

الصحف تشيد بصراع ميلانو

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كونتي يشيد بحكيمي ويلوم فيدال

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فيدال يبعث برسالة غامضة

نشر أرتورو فيدال رسالة غامضة على حسابه على "تويتر" عقب لقاء كروتوني، والذي شهد انتقادات شديدة لمستواه.

وقال فيدال: "ثلاث نقاط إنتر، الصمت صفة الأقوياء"، ما أعتبره البعض رد من اللاعب على النقد، والذي أتى حتى من مدربه أثناء المباراة حين طالبه باللعب وعدم الحديث مع الحكم.

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+3 @inter 🖤💙 . La calma è la virtù dei forti. 💪🏽💪🏽💪🏽🤫 pic.twitter.com/ZrUKptrWIA — Arturo Vidal (@kingarturo23) January 3, 2021

لوكاكو رجل 2020

اختارت جماهير إنتر البلجيكي روميلو لوكاكو كشخصية العام 2020 في تصويت موقع "إف سي إنتر نيوز".

وحل نيكولو باريلا ثانياً، والمدير الفني أنطونيو كونتي بالترتيب الثالث بالقائمة.

لا خوف من إصابة لوكاكو

كشفت "كورييري" أن إصابة روميلو لوكاكو العضلية ليست خطيرة كما أوضح مدربه أنطونيو كونتي ولكن الفريق سيتعامل بحذر مع الموقف.

اللاعب قد يغيب أمام سامبدوريا الأربعاء المقبل ويدخل بدلاً منه أحد الثنائي إيفان بيريشيتش أو أليكسيس سانشيز.