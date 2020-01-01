أخبار إنتر اليوم | رسالة إريكسن وخطة الديربي

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رسالة كريستيان إريكسن بعد التألق مع الدنمارك بدوري الأمم، وخطط الفريق لديربي ميلانو ضمن أخبار إنتر اليوم، 15 أكتوبر 2020.

إريكسن يبعث برسالة: "سعيد في المنتخب لأنني أشارك"

تحدث كريستيان إريكسن، نجم الفريق، عن سعادته مع المنتخب الدنماركي بسبب مشاركته بشكل أساسي ومستمر، عكس الوضع في إنتر.

صانع الألعاب لعب مباراته المائة الأمس مع بلاده وسجل هدف الانتصار الوحيد على إنجلترا لحساب دوري الأمم الأوروبية.

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وقال إريكسن: "سعيد دوماً بالعودة لصفوف المنتخب لأن هنا ألعب وأشعر بالسعادة، لا ألعب كثيراً مثلما كان الحال في توتنهام".

وواصل: "دائماً متحمس أكون في المنتخب، وليس مهم في أي نادي أكون وقتها".

عودة اللاعبين لأبيانو جينتيلي

عاد أمس الثنائي أندريا بينامونتي ومارسيلو بروزوفيتش لمقر تدريبات إنتر في ميلانو "أبيانو جينتيلي" والتحقا بالمجموعة المتواجدة هناك.

ويفترض كان أن ينضم لهم أشرف حكيمي ولكن تأخر اللاعب المغربي، بينما سيصل بقية اللاعبين مساء الخميس، ويخضع الجميع لمسحة فيروس كورونا بنفس اليوم.

وسيخوض الفريق تدريباً وحيداً قبل لقاء ديربي ميلانو سيكون مساء الجمعة، والذي على أساسه سيختار المدرب خطته الأرجح.

كونتي يستقر على خطة الديربي

ذكرت تقارير إعلامية أن أنطونيو كونتي، مدرب الفريق، استقر على التشكيل الذي سيلعب به مباراة ديربي ميلانو السبت، ولكن مركز وحيد لم يحسمه.

ويفاضل كونتي بين الثنائي مارسيلو بروزوفيتش وكريستيان إريكسن لإكمال خط الوسط بجوار نيكولو باريلا وأرتورو فيدال، وخلف الثنائي روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز.

وينتظر أن يلعب في الدفاع الثلاثي دانيلو دامبروسيو، ستيفان دي فريي، وأليكساندر كولارف، ويبقى أمل أليساندرو باستوني أن يأتي تحليل كورونا الخاص به سلبياً ويلحق بدكة البدلاء.

رسالة لوكاكو لوالدته

بعث لوكاكو برسالة تهنئة لوالدته وأهداها الانتصار الذي حققته بلجيكا على أيسلندا بدوري الأمم بهدفين مقابل واحد، والذي شهد هزه الشباك مرتين.

اللاعب شكر بقية اللاعبين على العرض القوي والانتصار ليعود الفريق نحو الطريق الصحيح بعد السقوط أمام إنجلترا قبل أيام لحساب نفس البطولة.