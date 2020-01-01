أخبار إنتر اليوم | اقتراب دارميان وبايرن يساعد في كانتي

ما هو جديد النيراتزوري؟

أخبار سوق الانتقالات الصيفية الخاصة بالفريق تتصدر أخبار إنتر اليوم، 4 سبتمبر 2020.

تحديد موعد لقاء بينيفينتو

أوضحت تقارير صحفية أن يتوقع أن يلعب لقاء بينيفينتو أمام إنتر المؤجل من الجولة الأولى بالدوري في الثلاثين من سبتمبر الجاري.

وتم تأجيل لقاء إنتر، وذلك الخاص بأتالانتا مع لاتسيو، وسبيزيا مع أودينيزي بسبب امتداد لقاءات الثلاثة فرق الأولى بالموسم الماضي حتى النصف الثاني من أغسطس.

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دي فريي يغيب عن انطلاق الموسم

أوضحت تقارير إعلامية نقلها موقع "إف سي إنتر نيوز" أن ستيفان دي فريي قد يغيب عن بداية الموسم بسبب الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الهولندي.

ولم يتضح بعد حجم الإصابة العضلية، ولكن المؤكد غياب اللاعب عن أولى لقاءات النيراتزوري مع فيورنتينا بسبب الإيقاف عن الموسم الماضي.

اتفاق لضم دارميان

ذكرت "سكاي" أن إنتر وبارما أتما الاتفاق من أجل انضمام ماتيو دارميان لصفوف النيراتزوري في الأيام المقبلة مقابل قرابة 3.5 مليون يورو.

وأفادت التقارير في الأيام الماضية أن إنتر أخبر بارما بأنه سيفي بوعده بضم الظهير الدولي الإيطالي بحسب الاتفاق الصيف الماضي بين الناديين.

بايرن المفتاح لضم كانتي

"كورييري" أوضحت أن تحرك بايرن ميونخ لشراء الثنائي الكرواتي إيفان بيريشيتش ومارسيلو بروزوفيتش سيكون مهماً إذا أراد الفريق ضم نجولو كانتي.

ويطلب تشيلسي 50 مليون يورو على الأقل لبيع الدولي الفرنسي، وهو ما قد يموله بيع بيريشيتش مقابل قرابة 15 مليون يورو وبروزوفيتش بما لا يقل عن 40 مليوناً.

دالبرت يرفض تركيا

كشف "إف سي إنتر نيوز" أن البرازيلي دالبرت هنريكي رفض عرضاً من باشاك شهير التركي لضمه على سبيل الإعارة.

اللاعب اجتمع وكلائه مع إداريي إنتر وأخبروهم بأنه يفضل الاستمرار في إيطاليا حال رحيله عن الفريق هذا الصيف.