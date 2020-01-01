أخبار إنتر اليوم | خسارة نجم نابولي ومحاولة ضم دجيكو

تعرف على أهم أخبار إنتر لليوم، 17 يونيو 2020.

واهداف نابولي التاريخي دريس ميرتينس يمدد عقده والاتجاه نحو مهاجم روما إدين دجيكو ضمن أهم أخبار إنتر لليوم، 17 من يونيو.

ميرتينس مستمر مع نابولي

أعلن نادي نابولي تمديد عقد هدافه التاريخي، دريس ميرتينس، حتى 2022 ليحرم إنتر وتشيلسي من التعاقد معه.

وكان ميرتينس قد أصبح الهداف التاريخي لنابولي بعد تسجيله في مرمى إنتر بنصف نهائي كأس إيطاليا ليتجاوز دييجو مارادونا وماريك هامشيك.

المزيد من الفرق

أنظار إنتر تتجه نحو هداف روما

قرر نادي إنتر التعاقد مع هداف روما، إدين دجيكو، خلال سوق الانتقالات المقبلة بعد فشل ضم ميرتينس من نابولي.

وبحسب "توتو ميركاتو ويب" فإن الصفقة لن تكلف أكثر من 20 مليون يورو.

نابولي يقترب من حرمان إنتر من كافاني

كشفت صحيفة le10Sport الفرنسية اقتراب إدينسون كافاني من العودة إلى صفوف نابولي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة أنّ إنتر حاول كثيرًا التعاقد مع اللاعب ولكن رغبة هداف باريس سان جيرمان التاريخي العودة إلى نابولي.

"إريكسن قادر على صناعة الفارق مع إنتر"

أكد ستيفان دي فري، لاعب إنتر، أنّ كريستيان إريكسن سوف يكون له دور كبير في تحسين مستوى الفريق إجمالًا، مشيرًا إلى قدرة الفريق على التحسن في الفترة المقبلة.

وقال دي فري في حوار مع DAZN : "إريكسن لاعب قادر على صناعة الفارق مع إنتر خلال الفترة المقبلة، كما أرى أنّ روميلو لوكاكو عاد من فترة التوقف بصورة جيدة".

وتابع: "أنطونيو كونتي مدرب رائع ويحب البناء من الخلف واللعب بفاعلية أكثر على المرمى ولذلك هناك تحسن واضح في شكل الفريق".

إنتر قد يخسر صانع ألعاب الفريق

كشفت "ميدياست" الإيطالية أن فلورنتينا وبوردو مهتمان بالتعاقد مع بورخا فاليرو، صانع ألعاب إنتر، خلال سوق الانتقالات المقبلة.

وأشارت إلى أنّ مستقبل الإسباني مع النيراتزوري بات مهددًا وفلورنتينا هو الأقرب لضمه.

صراع بين إنتر ويوفنتوس على ألونسو

كشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أنّ يوفنتوس وإنتر يرغبان في التعاقد مع ماركوس ألونسو من تشيلسي خلال الصيف المقبل.

اللاعب لديه عقد ينتهي في 2023 مع البلوز وسوف يعاني أي فريق من أجل التعاقد معه.