أخبار إنتر اليوم | حلم لاوتارو ورونالدو يهاجم ريال مدريد بسبب حكيمي

أهم ما جاء عن النادي الإيطالي

اقتراب لاوتارو مارتينيز من التوقيع على عقد جديد، وانتقاد رونالدو لريال مدريد بسبب التخلي عن أشرف حكيمي، وخطة أنطونيو كونتي لمواجهة يوفنتوس.

العديد من الموضوعات الهامة نجدها في أهم أخبار إنتر بالمواقع والصحف الصادرة اليوم السبت..

حلم لاوتارو

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المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، أعرب عن فخره بتحقيق حلمه باللعب بجوار مواطنه ليونيل ميسي في منتخب بلاده.

لاوتارو ارتبط بالرحيل عن إنتر الصيف الماضي، والانتقال إلى برشلونة، ولكن يبدو أن ميسي الآن هو من سيرحل عن الفريق الكتالوني، لعدم تجديده عقده حتى الآن.

وقال اللاعب في تصريحات صحفية:"من الرائع اللعب بجوار ميسي لأنه الأفضل في العالم، كان حلمًا بالنسبة لي أن لعب معه في المنتخب".

وأضاف:"أنا سعيد هنا في إنتر ووكيلي الآن يتحدث مع النادي من أجل الاتفاق على عقد يضمن استمراري لفترة طويلة".

بيرلو وكونتي

صحيفة "توتو سبورت" أكدت أن أنطونيو كونتي لم يكن مقتنعًا ببيرلو، عندما عمل معه في يوفنتوس بعد انتقاله للسيدة العجوز في 2011.

بيرلو رحل عن ميلان في هذا العام ليعمل تحت قيادة كونتي في يوفنتوس، ولكن الأخير لم يكن مقتنعًا بقدرته البدنية وسرعته للتاقلم على خطة 4/2/4 التي كان يريد الاعتماد عليها.

خطأ ريال مدريد

الظاهرة رونالدو نازاريو أكد أنه كان من الخطأ قيام ريال مدريد بالتخلي عن أشرف حكيمي لصالح إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال رونالدو:"وقعوا مع لاعب استثنائي وهو أشرف حكيمي، كان من الخطأ أن يتخلى عنه ريال لأنه لاعب رائع ويتمتع بسرعة عالية".

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وأما عن حظوظ إنتر في الفوز بالدوري:"لديهم مدرب رائع وفريق بهوية مميزة، بالإضافة إلى أنهم لا يلعبون في المسابقات الأوروبية، ولن أتفاجأ برؤيتهم يكسبون نقاطًا أكثر من خصومهم في مارس".

بيع النادي

تقارير صحفية أكدت أن ستيفن تشانج رئيس إنتر، اقترب من بيع النادي الإيطالي خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ويأتي ذلك بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها شركة "Sunin Group" والتي تسببت في عدم دفع أجور بعض العاملين.

صحيفة "La Repubblica" الإيطالية أكدت أن لاعبي إنتر لم يتقاضوا رواتبهم لشهري نوفمبر وديسمبر حتى الآن، مع وجود تهديد بخصم نقاط من الفريق إذا لم يدفعوا الأجور المتأخرة.

تشكيل تقليدي

العديد من الصحف الإيطالية أكدت أن أنطونيو كونتي سيدخل القمة أمام يوفنتوس، غدًا الأحد، بتشكيل تقليدي بعيدًا عن المفاجآت.

دانيلو دامبروسيو هو اللاعب الوحيد غير المتاح بسبب الإصابة، بينما عاد ماتيو دارميان من جديد، ومن المتوقع أن يدخل الفريق بخطة 3/5/2، بتواجد روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز بخط الهجوم.

تشكيك كاسانو

أنطونيو كاسانو نجم إنتر السابق، اتجه للتشكيك في أنطونيو كونتي مدرب الفريق الحالي بسبب طريقة تعامله مع كريستيان إريكسن.

وقال كاسانو:"هل نحن واثقون أن كونتي مدرب رائع حقًا؟ الجميع كان يريد كريستيان إريكسن وإنتر يعاني في خط الوسط لماذا لم يحاول الاعتماد عليه؟".

وأضاف:"إريكسن شخص محترف ورائع، هل يبحث كونتي عن عذر لعدم استخدامه بالاعتماد عليه في مركز جديد؟ يمكنه استخدام هذه الخطة لتبرير موقفه".