أخبار إنتر اليوم | حكيمي يصل ميلانو ومنافسة ثلاثية على لاعب مانشستر يونايتد

ما هو جديد النيراتزوري؟

وصول أشرف حكيمي إلى ميلان والإعلان عن القميص الجديد ضمن أبرز أخبار إنتر اليوم، 30 يونيو 2020.

حكيمي يصل ميلانو

وصل المغربي أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد إلى ميلانو تمهيدًا لإجراء الكشف الطبي قبل انتقاله لصفوف إنتر.

حسب التقارير الصحفية، فإن الصفقة ستكلف إنتر ميلان 40 مليون يورو مع خمسة ملايين كإضافات وسيوقع اللاعب عقدًا لمدة خمس سنوات

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الإعلان عن القميص الجديد

منافسة ثلاثية على موهبة مانشستر يونايتد

يتنافس إنتر ميلان مع تشيلسي وبرشلونة على ضم أنخيل جوميز موهبة مانشستر يونايتد حسب كالتشيو ميركاتو.

اللاعب انتهى تعاقده مع مانشستر يونايتد ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد ليرحل بشكل مجاني.

تيمو فيرنر: كان من الممكن أن ألعب لإنتر لكنني لم أكن أريد الأموال

أكد تيمو فيرنر لاعب فريق لايبزيج المنضم لصفوف تشيلسي مؤخرًا أنه تلقى الكثير من العروض من العديد من الأندية الأوروبية وفي مقدمتها ليفربول ومانشستر يونايتد وإنتر.

وقال فيرنر في تصريحات صحفية: "إنتر ومانشستر يونايتد وليفربول أرادوا ضمي لهم، وكان من الممكن أن أنضم لأحدهم، لكن بالنسبة لي الأموال لم تكن هدفي".

إيقاف صفقة لاوتارو مارتينيز

بحسب ما ذكر الصحفي الإيطالي لوكا مارشيتي فصفقة رحيل اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لصالح برشلونة قد تأجلت في الوقت الحالي.

ويسعى إنتر للحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملة دون أي خصومات أو أقساط، وهو ما لا يستطيع برشلونة توفيره حاليًا.

إنتر يمدد إعارة ناينجولان

وافق إنتر على تمديد إعارة لاعبه رادجا ناينجولان لصالح نظيرهم كالياري حتى نهاية شهر أغسطس، في ظل استمرار المنافسات المحلية.

وينتهي عقد الإعارة في الأساس غدًا الثلاثاء بنهاية شهر يونيو، كما هو حال كل عقود نجوم كرة القدم كل عام.

صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي

يرغب مانشستر سيتي في تدعيم خط دفاعه الموسم المقبل ووضع ميلان شكرينيار مدافع إنتر على رأس خياراته حسب كالتشيو ميركاتو.

صفقة تبادلية قد تحدث بين الناديين بانتقال سيرخيو أجويرو لصفوف إنتر ميلان والذي رغم بلوغه عامه الـ32 إلا أنه يستطيع التواجد بشكل أساسي في هجوم النيراتزوري مع الرحيل المنتظر للاوتارو مارتينيز.

تدعيمات جديدة في الطريق

"توتوسبورت" ذكرت أن بعد حكيمي سيوجه إنتر أنظاره نحو روبن جوسينس، ظهير أتالانتا الأيسر، والذي يعد من الأفضل في مركزه هذا الموسم بالدوري الإيطالي.

اللاعب الألماني الذي سجل تسعة أهداف وصنع ستة هذا الموسم تحت منظار عديد الفرق وليس إنتر فقط، ويقدر ثمنه في حدود 30 مليون يورو.

اسم آخر طُرح لتدعيم يسار دفاع النيراتزوري هو دافيد ألابا، نجم بايرن ميونخ ، والذي يتابعه أيضاً تشيلسي في إنجلترا.

تركيز لإنهاء صفقة تونالي

"لاجازيتا" ذكرت أن تركيز إنتر سيتحول نحو ساندرو تونالي، لاعب وموهبة بريشيا، في الأيام المقبلة لمواصلة خطته بتدعيم صفوفه بنجوم شباب.

إنتر يملك اتفاقاً مع اللاعب حول راتبه، ويتبقى الاتفاق مع ناديه، ويدور الحديث عن تفاؤل بحسم الصفقة بمبلغ في حدود 40 مليون يورو.