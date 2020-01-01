أخبار إنتر اليوم | سخرية وتهديدات لجاليارديني وكونتي يتحسر

ما هو جديد النيراتزوري؟

أجواء التعادل المخيب أمام ساسوولو مساء الأربعاء تخيم على أخبار إنتر اليوم، 25 يونيو 2020.

تهديدات وسخرية من جاليارديني

أثارت لقطة روبيرتو جاليارديني بإضاعته الكرة أمام المرمى الخالي غضب وسخط جمهور الفريق على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذهب البعض لحد حتى التهديد لمتوسط الميدان الإيطالي، واتهموه بأنه لا يصلح حتى للعب كرة القدم، وليس فقط في إنتر.

المزيد من الفرق

جماهير بقية الفرق استغلت الفرصة الضائعة للسخرية من النيراتزوري ولاعبه، وما كلفته لهم من ضياع المنافسة على لقب الدوري.

كونتي يتحسر على النتيجة

تحسر أنطونيو كونتي، مدرب الفريق، على الانتصار الذي أضاعه الفريق بتعادله المخيب مع ساسوولو 3-3 مساء الأربعاء في ميلانو.

وانتقد كونتي لاعبيه بسبب إضاعة الفرص السهلة، وعدم التركيز في الأمتار الأخيرة من المباراة، مؤكداً أن فريقه استحق ما هو أكثر ولكن التفاصيل الدقيقة صنعت الفارق.

أجومي سعيد بالمشاركة

أبدى لويسيين أجومي، اللاعب الشاب الفرنسي، سعادته بالمشاركة في مباراة الأمس كبديل، ولكن شدد على حزنه بسبب عدم انتصار الفريق.

متوسط الميدان صاحب الثمانية عشر عاماً شارك كبديل في الشوط الثاني للمباراة، في ثاني مشاركاته هذا الموسم بعد أن لعب كبديل أمام فيورنتينا.

معضلة بسبب الإعارات

تحدثت "كورييري" أن إنتر يواجه خطر فقدان الثنائي أليكسيس سانشيز وفيكتور موسيس في لقاءات الدوري الأوروبي في أغسطس.

اللاعبان معاران من مانشستر يونايتد وتشيلسي، ولكن حتى الآن لم يتوصل إنتر لاتفاق مع الناديين لتمديد الإعارات لتشمل لقاءات الدوري الأوروبي.