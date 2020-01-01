أخبار إنتر اليوم | تونالي يقترب وعرض جديد من أجل لاوتارو

ما هو جديد النيراتزوري؟

اقتراب ساندرو تونالي من النيراتزوري، وتقدم برشلونة بعرض جديد للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز ضمن أبرز أخبار إنتر اليوم، 5 يونيو 2020.

تونالي يقترب من إنتر

ذكرت "سكاي" أن نجم بريشيا ساندرو تونالي أصبح أقرب لإنتر بعد أن أبدى اللاعب تفضيله الانتقال لصفوف النيراتزوري على حساب بقية المنافسين.

وأوضح التقرير أن إنتر اتفق مع اللاعب على بنود عقده الشخصية، ويتبقى له الآن التوصل لاتفاق مع ناديه بريشيا، والذي يطلب مبلغاً في حدود 50 مليون يورو.

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عرض جديد من أجل لاوتارو

تحدثت "موندو" أن أحدث عروض برشلونة من أجل ضم لاوتارو مارتينيز كان 70 مليون يورو، بالإضافة إلى جونيور فيربو، الظهير الأيسر الذي يحظى بتقدير إنتر.

وذكرت الصحف الإسبانية مساء الخميس أن الصفقة أصبحت أكثر تعقيداً بسبب الوضع المادي الصعب لبرشلونة، ومطالبة رئيس النادي جوسيب بارتوميو للاعبيه بتخفيض الرواتب مجدداً.

إنتر يعمل لتمديد عقد بروزوفيتش

أفادت "لاجازيتا" أن إدارة إنتر تعمل حالياً على تمديد عقد نجم الفريق مارسيلو بروزوفيتش حتى 2024 ورفع راتبه إلى أربعة ملايين يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن النقطة الأهم فيما يخص عقد اللاعب الجديد ستكون في إزالة الشرط الجزائي البالغة قيمته 60 مليون يورو.

رادو يقترب من العودة

أفادت عدة مصادر، وعلى رأسها "إف سي إنتر نيوز" أن الروماني يونيت رادو، حارس الفريق الذي يلعب مُعاراً مع بارما قد يعود في الصيف المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن الحارس الشاب سيكون بديلاً لسمير هاندانوفيتش، ويتحول البديل الحالي دانييلي باديلي ليصبح الخيار الثالث.