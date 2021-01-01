أخبار إنتر اليوم | توتنهام يفكر في إريكسن ومالك جديد

ما هو جديد النيراتزوري؟

تفكير توتنهام في استعادة كريستيان إريكسن ودخول مالك ومستثمر جديد على خط ضمن أخبار إنتر اليوم، 8 يناير 2021.

مورينيو يريد إريكسن من جيد

فجرت "سكاي" و"لاجازيتا" مفاجأة كبيرة بالكشف عن اهتمام توتنهام باستعادة كريستيان إريكسن من جديد.

"جيانلوكا دي مارزيو" أوضح أن جوزيه مورينيو يرحب بعودة الدنماركي لصفوف فريقه، ووقتها قد يسمح برحيل ديلي ألي.

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الكشف عن طبيعة إصابة دامبروسيو

أوضحت الفحوصات عن تعرض دانيلو دامبروسيو لتمدد في أربطة الركبة بعد التدخل من طرف مهدي ليريس في لقاء سامبدوريا الأخير.

وبحسب التقارير، اللاعب قد يعود خلال خمسة أسابيع أو أقل حتى، وأكد النادي متابعة حالته بشكل دوري.

ليريس من جانبه اعتذر على صفحته على انستجرام لدامبروسيو، ورد الأخير بتقبل اعتذاره.

مستثمر جديد في الطريق

"كورييري" استمرت في حديثها عن وجود احتمالية لبيع إنتر لمالك جديد، وهذه المرة طرحت شركة "بي سي بارتنرز" كمشتري محتمل.

وأضاف التقرير أن الشركة مهتمة بشراء أسهم أو النادي بأكمله، وأنها تقدر قيمته في حدود نصف بليون يورو.

موستافي حل لدعم الدفاع

ذكر موقع "إف سي إنتر نيوز" أن تم عرض شكودران موستافي، مدافع آرسنال، على إنتر لدعم دفاعه في يناير أو يونيو مجاناً.

اللاعب لا يدخل في حسابات ناديه وينتهي عقده مع المدفعجية بحلول نهاية الموسم الجاري.