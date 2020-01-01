أخبار إنتر اليوم | تهديدات الأولتراس وإصابة ناينجولان

ما هو جديد النيراتزوري؟

إصابة رادجا ناينجولان وتهديدات الأولتراس للاعبين ضمن أخبار إنتر اليوم، 28 نوفمبر 2020.

ناينجولان يغيب أمام ساسوولو للإصابة

أعلن إنتر في بيان طبي رسمي عن إصابة رادجا ناينجولان وغيابه عن لقاء ساسوولو مساء السبت.

اللاعب يعاني من إصابة على مستوى أصابع القدم اليمنى ستبعده عن اللقاء بحسب البيان.

المزيد من الفرق

الأولتراس يهددون اللاعبين

وضعت مجموعة من جماهير أولتراس إنتر "كورفا نورد" رسالة بأحد شوارع ميلانو تهدد اللاعبين.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وقالت الرسالة: "تلك القمصان التي ترتدوها يجب أن تحملوها بشرف، غير ذلك نحن قادمون بالعصي".

اقرأ أيضاً .. ساسوولو وإنتر | النيراتزوري يبحث عن طوق النجاة أمام دابته السوداء

خسائر مالية كبيرة

كشف إنتر في اجتماع الجمعية العمومية مساء الجمعة عن الميزانية الخاصة بالموسم الماضي.

وتعرض إنتر لمجموع خسائر بلغ 103 مليون يورو، السبب الرئيسي فيها توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.

ماروتا وزهانج يؤكدان بقاء كونتي

أكد الرئيس ستيفن زهانج ومدير القطاع الرياضي بيبي ماروتا أن مشروع إنتر مع المدير الفني أنطونيو كونتي طويل الأمد.

وأشار الثنائي أثناء الجمعية العمومية أن الهدف الرئيسي للفريق الموسم الحالي الاستمرار في التحسن والنمو داخل وخارج الملعب، مع تحقيق نتائج أفضل من تلك الخاصة بالموسم المنصرم.

أنتونيلو يؤكد وجود راعي جديد

أكد المدير التنفيذي والإداري لإنتر أليساندرو أنتونيلي أن العمل جاري من أجل الملعب الجديد، والذي يعد ضرورة ملحة بالزمن الحالي.

أنتونيلو تحدث مع "Sole 24" وذكر أيضاً أن العمل جاري حالياً للاتفاق مع راعي جديد صيني بدلاً من بيريلي على قمصان الفريق.