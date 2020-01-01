أخبار إنتر اليوم | تحدي مدريدي في ميلانو وإيمرسون يقترب

ما هو جديد النيراتزوري؟

المفاوضات لضم ظهير أيسر وتحدي لاعبي ريال مدريد السابقين في ميلانو ضمن أبرز أخبار إنتر اليوم، 3 يوليو 2020.

إيمرسون يقترب من إنتر

أوضحت "لاجازيتا" أن المفاوضات بين إنتر وتشيلسي بخصوص لاعب الأخير إيمرسون بالمييري تسير بشكل طيب، وأن الصفقة قد تتم قريباً.

الصيغة قد تكون إعارة مع أحقية شراء مقابل قرابة 30 مليون يورو، ولكن النادي الإنجليزي يفضل بيع الظهير الأيسر نهائياً.

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البديل سيكون لاعب تشيلسي أيضاً ماركوس ألونسو، وأكد التقرير خروج الثنائي روبن جوسينس ودافيد ألابا من الحسابات.

تحدي مدريدي في ميلان

رحب تيو هيرنانديز، لاعب ميلان الحالي وريال مدريد السابق، بزميله في الملكي أشرف حكيمي في إيطاليا بعد انتقاله لإنتر.

تيو نشر عبر تويتر صورتين له مع حكيمي مع الملكي وقال له: "هل أنت جاهز؟"، ليرد المغربي: "أنا جاهز للتحدي".

محاولة جديدة لضم دجيكو

"لاجازيتا" ذكرت أن أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، لم يفقد بعد الأمل في الحصول على خدمات إيدين دجيكو من روما رغم فشله بضمه الصيف الماضي.

الصحيفة أوضحت أن دجيكو وإدينسون كافاني هما الأسمان المرشحان لدعم الهجوم، ولكن أولاً سيحاول الإبقاء على أليكسيس سانشيز، واتضاح موقف لاوتارو النهائي.

كونتي يضع خطة بولونيا

بدأ أنطونيو كونتي في تجهيز خطته الخاصة بمباراة بولونيا الأحد المقبل لحساب الدوري، وأشارت "كورييري" إلى إمكانية إراحته لروميلو لوكاكو.

النبأ السار هو تعافي مارسيلو بروزوفيتش وإمكانية مشاركته أساسياً، بالإضافة للعودة المتوقعة للثنائي كريستيان إريكسن ودييجو جودين للتشكيل.