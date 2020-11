أخبار إنتر اليوم | تحديد موقف لوكاكو من مواجهة ريال مدريد واستعادة سانشيز وشكرينيار

الكشف عن موقف روميلو لوكاكو من مواجهة ريال مدريد، واستعادة ميلان شكرينيار وأليكسيس سانشيز ضمن أخبار إنتر اليوم، الإثنين، 2 نوفمبر 2020.

تغيب روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر، عن المران الأخير للنيراتزوري قبل السفر إلى العاصمة الإسبانية لمواجهة ريال مدريد.

ولن يتواجد البلجيكي في قائمة النيراتزوري للمباراة الهامة في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا بعد تأخر تعافيه من الإصابة العضلية التي تعرض لها.

أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، قائمة الفريق لمواجهة إنتر في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

القائمة شهدت تواجد لوكاس فاسكيز رغم شكوك تعرضه للإصابة، بينما غاب إيدير ميليتاو بسبب مرضه بفيروس كورونا.

📋✅ Our 21-man squad for the match against @Inter_en!

#HalaMadrid | #RMUCL pic.twitter.com/9aNPGARdP5