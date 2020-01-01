أخبار إنتر اليوم | ضربة قوية ليوفنتوس وصفقة برشلونة

ما هو جديد النيراتزوري؟

اقتراب فيدال والتغلب على يوفنتوس في صفقة تونالي ومفاوضات تدعيم الهجوم في أبرز أخبار إنتر لصباح 20 أبريل 2020

فيدال يقترب من إيطاليا

مدرب تشيلي يؤكد اقتراب رحيل فيدال

إنتر يتقدم سباق كومبالا ولكن

حسب لاجازيتا ديلو سبورت، فإن إنتر ما زال الطرف الأوفر ححظًا للظفر بخدمات المدافع الشاب ماراش كومبالا عن منافسه نابولي.

هيلاس فيرونا لا يمانع رحيل اللاعب ولكنه لن يقبل ذلك بأقل من 30 مليون يورو وهو رقم كبير بالنسبة لإدارة النيرازوري التي تُقدر اللاعب بـ20 مليون فقط.

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إنتر يتفوق على يوفنتوس

يبدو أن نادي إنتر ميلان أصبح الوجهة المفضلة للاعب بريشيا ساندرو تونالي متفوقًا على منافسه يوفنتوس.

كوريري ديلو سبورت أكدت أن سعر اللاعب الذي كان مقدرًا بـ50 مليون يورو أصبح الآن 30 مليون فقط مع إضافة لاعب شاب في الصفقة.

مع وجود عرض مشابه من الناديين فالقرار أصبح في يد اللاعب الذي يفضل الانتقال لإنتر بشكل واضح بسبب مشروع النادي.

المفاضلة بين ميرتينز وجيرو

تدعيم خط الهجوم بالنسبة لإنتر أحد الأهداف المهمة لأنطونيو كونتي منذ يناير الماضي مع المفاضلة بين أكثر من مهاجم.

المفاضلة انحصرت الآن بين الثنائي أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي ودرايس ميرتينز الذي اقترب تعاقده من الانتهاء مع نابولي.

جيرو الذي كان قريبًا أكثر من أي وقت مضى من الرحيل قد يستمر مع تشيلسي لعام جديد مع وجود بند تجديد لعام واحد في عقده وقد يرغب تشيلسي في استمراره مع الأحوال الاقتصادية الجديدة.

عدم وصول ميرتينز لاتفاق لتجديد تعاقده مع نابولي يفتح الطريق أمام تسهيل انتقاله لإنتر مجانًا الصيف المقبل.

اهتمام إنتر بأرتور

علق البرازيلي أرتور لاعب برشلونة على اهتمام إنتر ميلان بضمه خلال الصيف المقبل والتي لن تكون كجزء من صفقة لاوتارو حسب التقارير الصحفية.

أرتور: فخور باهتمام إنتر ولكن

باجيو أم رونالدو؟

فضل خافيير زانيتي أسطورة إنتر ميلان الإيطالي روبيرتو باجيو على رونالدو في المستوى.

باجيو أفضل من رونالدو