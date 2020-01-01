أخبار إنتر اليوم | برشلونة يعود إلى لاوتارو وجيرفينيو يقترب

ما هو جديد النيراتزوري؟

عودة اهتمام برشلونة بلاوتارو مارتينيز، والمفاوضات لضم جيرفينيو من بارما ضمن أخبار إنتر اليوم، 25 سبتمبر 2020.

برشلونة يطلب لاوتارو من جديد

أكدت "موندو" أن برشلونة سيقوم بمحاولة جديدة من أجل التعاقد مع لاوتارو مارتينيز في نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة ستتم فقط إذ باع النادي الثلاثي رافينيا، جان كلير توديبو، وجونيور فيربو من أجل توفير سيولة مادية.

المزيد من الفرق

وأضاف التقرير أن ليونيل ميسي وضع مواطنه كطلب رئيسي من أجل تدعيم الصفوف الموسم القادم.

توتنهام يعرض متوسط ميدانه مقابل شكرينيار

ذكرت "توتوسبورت" أن توتنهام عرض موسى سيسوكو، لاعب خط الوسط، على إنتر من أجل تخفيض قيمة ميلان شكرينيار.

ويرفض إنتر النزول عن 60 مليون يورو قيمة للمدافع السلوفاكي الذي دخل النادييان في مفاوضات مباشرة بميلانو لبيعه للطرف الإنجليزي.

جيرفينيو ينتظر إنتر

أكد "إف سي إنتر نيوز" أن الإيفواري جيرفينو رفض عدداً من العروض من أندية إيطالية من أجل تفضيله انتظار عرض من إنتر

وذكر التقرير أن المهاجم يحظى بإعجاب أنطونيو كونتي، وقد يلحق بماتيو دارميان الذي سينضم من بارما أيضاً بالأيام المقبلة.

رانوكيا يقترب من جنوى

ذكر "إف سي إنتر نيوز" أن جنوى عرض عقداً لمدة موسمين على أندريا رانوكيا، مع وجود بند للتمديد لموسم ثالث إضافي لإقناع الإيطالي.

وأشار التقرير إلى أن المدافع يفكر حالياً في خطوته المقبلة، ولكن يتجه نحو قبول عرض الفريق الذي يدربه رولاندو ماران.

شقيقه: حكيمي سعيد في ميلانو وسانشيز يساعده

أوضح نبيل حكيمي، شقيق أشرف، لاعب إنتر، مع "جيانلوكا دي مارزيو" أن الأخير تأقلم سريعاً في ميلانو ويشعر بالراحة مع فريقه الجديد.

وأضاف نبيل بأن شقيقه يعمل الآن على تقوية اللغة الإيطالية وتساعده زوجته التي تتقنها، كذلك أليكسيس سانشيز الذي ارتبط معه سريعاً في علاقة صداقة.