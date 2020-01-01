أخبار إنتر اليوم | مفاجأة في صفقة لاوتارو وغضب واندا بسبب إيكاردي

ما هو جديد النيراتزوري؟

خطوة للخلف في انتقال لاوتارو مارتينيز لبرشلونة وغضب واندا بسبب إيكاردي في أبرز أخبار إنتر لصباح 19 أبريل 2020

برشلونة ينسحب من صفقة لاوتارو

المزيد من الفرق

أكدت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" أن نادي برشلونة ينوي الانسحاب من صفقة لاوتارو مارتينيز.

تفاصيل الصفقة من هنا.. لاوتارو يبتعد عن برشلونة

اهتمام إنتر بأرتور

علق البرازيلي أرتور لاعب برشلونة على اهتمام إنتر ميلان بضمه خلال الصيف المقبل والتي لن تكون كجزء من صفقة لاوتارو حسب التقارير الصحفية.

أرتور: فخور باهتمام إنتر ولكن

خطوة واحدة تفصل جيرو عن إنتر .

أصبح الفرنسي أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي قريبًا من الانضمام لصفوف إنتر الصيف القادم في صفقة انتقال حر.

حسب لاجازيتا ديلو سبورت، فإن اللاعب سيحصل على عقد لمدة عامين مع إمكانية التمديد لعام ثالث وبراتب 6.5 مليون يورو سنويًا، أقل من راتب تشيلسي بمليون ونصف يورو.

باجيو أم رونالدو؟

فضل خافيير زانيتي أسطورة إنتر ميلان الإيطالي روبيرتو باجيو على رونالدو في المستوى.

باجيو أفضل من رونالدو

مستقبل إيكاردي

رفضت واندا نارا زوجة ووكيلة أعمال ماورو إيكاردي التعليق من جديد على مستقبل اللاعب.

وقالت واندا في بث مباشر على انستجرام أمس: "لا مزيد من الأسئلة عن ماورو، لديه حساب هنا يمكنك أن تسأله. الأمر أصبح غير مقبولًا".