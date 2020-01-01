أخبار إنتر اليوم | بدائل شكرينيار ولوكاكو يكشف الأسرار

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البحث عن بدائل في حال بيع ميلان شكرينيار، وحديث روميلو لوكاكو مع "لاجازيتا" ضمن أخبار إنتر اليوم، 24 سبتمبر 2020.

لوكاكو يكشف الأسرار

تحدث روميلو لوكاكو في حوار مطول مع "لاجازيتا" كشف فيه عن معاناته بعد خسارة الدوري الأوروبي وكيف لم يتحدث مع أي أحد لمدة أربعة أيام.

وأوضح النجم البلجيكي أنه عانى لتقبل الأمر، ثم فكر فيه بأنه خسر نهائي، والدوري بفارق نقطة فقط، وخرج من نصف نهائي الكأس بسبب هدف، وقرر أن حان وقت العمل والتحسن.

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وأشاد لوكاكو بمدربه أنطونيو كونتي والذي وصفه بالمعلم والأب، وكيف أنه أراد ضمه قبل ستة أعوام، كما وصف نيكولو باريلا بأنه من أفضل اللاعبين في إيطاليا، وتوقع أن يشكل أرتورو فيدال إضافة مهمة للفريق.

قائمة بدائل في حال بيع شكرينيار

أوضح "إف سي إنتر نيوز" أن إنتر يملك قائمة من البدائل المحتملة في حال التوصل لاتفاق مع توتنهام لبيع ميلان شكرينيار.

أول الأسماء مدافع فيورنتينا نيكولا ميلينكوفيتش، والذي تقدر قيمته في حدود 40 مليون يورو ويريده أيضاً ميلان.

ثاني الأسماء كريس سمولينج من روما، ثم أنطونيو روديجر من تشيلسي، وأخيراً أرماندو إيتزو، مدافع تورينو.

اتضاح معالم تشكيل فيورنتينا

كشفت "كورييري" عن التشكيل المتوقع للفريق في اللقاء الأول له السبت المقبل بالدوري أمام فيورنتينا.

الملامح الأولية تشير لثلاثي دفاعي هو دانيلو دامبروسيو، أليساندرو باستوني، وأليكساندر كولاروف، وعلى الأطراف أشرف حكيمي والعائد إيفان بيريشيتش.

وسط الميدان سيكون نيكولو باريلا ومعه أحد الثنائي فيدال أو روبرتو جاليارديني، وأمامهما كريستيان إريكسن، وثنائية لوكاكو ولاوتارو مارتينيز في الأمام.

أجومي إلى سبيزيا

أعلن سبيزيا الصاعد حديثاً إلى الدوري الإيطالي انضمام لوسيين أجومي من صفوف إنتر لتدعيم خط الوسط.

اللاعب الشاب انضم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، في فرصة له من أجل اللعب بشكل أساسي، وسيرتدي الرقم 10.

فيتسينو يقترب من نابولي

"جيانلوكا دي مارزيو" أكد المفاوضات بين إنتر ونابولي بخصوص متوسط ميدان الأول ماتياس فيتسينو، والذي يتعافى حالياً من إصابة في الركبة.

الصفقة ستكون على سبيل الإعارة، وتدور المفاوضات بخصوص حق الشراء النهائي، ما بين الإلزامية والأحقية التي يفضلها نابولي.

كاندريفا نحو سامبدوريا

ذكرت "سكاي" أن صفقة انتقال أنطونيو كاندريفا إلى سامبدوريا في مراحلها الأخيرة وينتظر إتمامها في وقت قريب.

إنتر سيتحصل على قرابة ثلاثة ملايين يورو، بينما سيتقاضى اللاعب راتباً يقدر في حدود مليون ونصف المليون.