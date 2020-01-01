أخبار إنتر اليوم | دورتموند يحاول عرقلة صفقة حكيمي ومفاوضات مع ريال مدريد

ما هو جديد النيراتزوري؟

الاقتاراب مع نجم ريال مدريد أشرف حكيمي ومحاولات للعرقلة من بوروسيا دورتموند ضمن أبرز أخبار إنتر اليوم، 27 يونيو 2020.

إنهاء الاتفاق مع حكيمي

إنتر يقترب من الاتفاق على ضم حكيمي

دورتموند يحاول عرقلة صفقة حكيمي

بوروسيا دورتموند: حكيمي لا يزال لاعبنا، ونتفاوض بشكل مستمر مع ريال مدريد

ليبي يدافع عن كونتي

دافع مارشيلو ليبي، المدرب الإيطالي المخضرم، عن نظيره في إنتر ولاعبه السابق أنطونيو كونتي بعد تذبذب النتائج للفريق محلياً مؤخراً.

وقال ليبي مع "كورييري" أنه لا يعتقد أن النيراتزوري يمر بأزمة، ولكن يوفنتوس هو من يتفوق على الجميع، كما أشاد بلاعب إنتر الشاب كريستيان أجومي.

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غيابات بالجملة أمام بارما

سيكون إنتر منقوصاً من مدربه أنطونيو كونتي أمام بارما الأحد القادم بسبب الإيقاف بعد تلقيه الإنذار الخامس، بالإضافة لميلان شكرينيار بعد عقوبته هو الآخر.

الإصابات ستبعد أيضاً ستيفانو سينسي وماتياس فيتسينو، بينما تشير آخر التقارير إلى جاهزية نيكولو باريلا، لاوتارو مارتينيز، مارسيلو بروزوفيتش، ودييجو جودين للمشاركة

ثورة جديدة في الصيف

صحيفة "كورسيرا" أوضحت أن إنتر ينوي على ثورة في الصيف المقبل برحيل مجموعة من اللاعبين، والتعاقد مع خمسة أسماء جديدة لدعم صفوفه.

وأشارت الصحيفة إلى أن لقاء ساسوولو الأخير أكد معاناة الفريق على صعيد الأفراد، وضرورة رحيل بعض الأسماء مثل روبيرتو جاليارديني، بورخا فاليرو، وآخرين.