أخبار إنتر اليوم | انضمام كولاروف رسميا ونجم الفريق على رادار النصر السعودي

تعرف على أهم أخبار إنتر لليوم الأحد الموافق السادس من سبتمبر 2020.

التعاقد بشكل رسمي مع كولاروف واحتمالية انضمام ناينجولان للنصر السعودي مع عودة الأمل في ضم كانتي من تشيلسي ضمن أهم أخبار إنتر لليوم الثامن من سبتمبر 2020.

إتمام التعاقد مع كولاروف

أعلن إنتر ميلان تعاقده رسميا مع أليكساندر كولاروف لاعب روما لمدة عام واحد مع إمكانية التجديد لعام جديد.

نايجولان على رادار إنتر

لا يتوقف .. النصر يستهدف لاعب وسط إنتر

فيدال يوشك على الانضمام لإنتر

أوشك النجم التشيلي أرتورو فيدال على الانضمام لصفوف إنتر في الساعات المقبلة بعدما اقترب من إنهاء كافة إجراءات رحيله عن برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي الشهير نيكولو شيرا، والذي أكد أن عقد اللاعب مع إنتر سيكون حتى 2022 مقابل ستة ملايين يورو في الموسم الواحد بالإضافة للحوافز وخيار التمديد لعام آخر.

المزيد من الفرق

فيورنتينا يسعى لتمديد بقاء دالبيرت وبيراجي

ثنائية رونالدو وسواريز وصفقات برشلونة .. عناوين الصحف 6 سبتمبر 2020

يسعى نادي فيورنتينا لتمديد فترة بقاء الثنائي دالبيرت هنريكي وكريستيانو بيراجي لاعبا فريق إنتر في صفوفه خلال الموسم المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا"، والتي أكدت أن نادي إنتر رد بالرفض فيما يخص تجديد إعارة بيراجي

إنتر يحصل على دفعة في محاولة الحصول على كانتي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن رغبة نادي تشيلسي في ضم اللاعب ديكلان رايس من صفوف وست هام يونايتد في الصيف الجاري.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "صنداي ميرور"، فذلك قد يجعل الفريق يتحرك لبيع نجولو كانتي للحصول على التمويل الكافي، وهو ما يصب في مصلحة إنتر الذي يسعى لضم النجم الفرنسي.