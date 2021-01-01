أخبار إنتر اليوم | الكشف عن عقوبة لوكاكو وإبراهيموفيتش وصفقة تبادلية مفاجئة

تعرف على أهم أخبار إنتر اليوم الموافق الـ 28 من يناير 2021.

دفع المستحقات المتأخرة وصفقة تبادلية مفاجئة مع روما ضمن أهم أخبار إنتر اليوم الموافق الـ 28 من يناير 2021.

صفقة تبادلية محتملة مع روما

حسب سكاي سبورت، فإن إنتر ميلان وروما في مفاوضات لعقد صفقة تبادلية بين الثنائي أليكسيس سانشيز وإدين دجيكو خلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

دي مارزيو أكد أن الصفقة ما زالت معقدة ولكن الناديين في مفاوضات مباشرة الآن لإتمام الأمر مع توقعات بتطورات في الأيام القليلة القادمة.

نجاة لوكاكو من العقوبة

حسب ري بابليكا، فإن الثنائي روميلو لوكاكو وزلاتان إبراهيموفيتش لن تتم معاقبتهما بعد الشجار الأخير في ديربي ميلانو والذي انتهى لمصلحة النيرازوري بهدفين مقابل هدف واحد.

من المنتظر أن يتم الإعلان عن القرارات غدًا ولكن من المتوقع أن يغيب الثنائي لمباراة واحدة فقط.

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دفع المستحقات المتأخرة

أكدت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن إنتر ميلان يستعد لدفع رواتب شهري يوليو وأغسطس المتأخرين من العام الماضي للاعبيه.

الرواتب كان من المفترض أن يتم دفعها قبل 1 ديسمبر الماضي ولكن تم التوصل لاتفاق مع اللاعبين لتأجيلها.

إدارة إنتر كذلك ستكون مطالبة بدفع رواتب شهري نوفمبر وديسمبر قبل 16 فبراير المقبل.

إنتر يقترب من موهبة ليفورنو

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن قرب نادي إنتر من الحصول على خدمات اللاعب فرانشيسكو نونزياتيني من صفوف ليفورنو.

جاء هذا بحسب ما ذكر "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن المحادثات جارية في الوقت الحالي بين الناديين ومن المتوقع حسمها قريبًا.