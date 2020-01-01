أخبار إنتر اليوم | التعاقد الدائم مع سينسي وكونتي يشكو غياب الراحة

تعرف على أهم أخبار إنتر لليوم الأربعاء، 29 يوليو.

إمكانية التعاقد مع ستيفانو سينسي بصورة دائمة وانتقاد أنطونيو كونتي لقلة فترة الراحة، ضمن أبرز أخبار إنتر اليوم، 29 يوليو.

إنتر يقرر تفعيل بند أحقية الشراء في عقد سينسي

كشفت صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية أنّ إنتر قرر تفعيل بند أحقية الشراء الخاص باللاعب ستيفانو سينسي لينضم للفريق بصورة دائمة.

وسوف يتم دفع مبلغ 27 مليون يورو في منتصف أغسطس لفريق ساسوولو لإتمام الصفقة.

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ولم يشارك سينسي في أي مباراة منذ استكمال المسابقة وذلك بسبب الإصابة، إلا أنّه قد يعود أمام خيتافي الدوري الأوروبي.

لاوتارو: هدفنا وصافة الدوري الإيطالي

أكد لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر، أنّ فريقه يهدف إنهاء الموسم الحالي في وصافة الدوري الإيطالي بعد فقدان اللقب لصالح يوفنتوس.

وأشار الأرجنتيني إلى أنّ فريقه سوف يواجه أتالانتا في الجولة الأخيرة باحثًا عن الانتصار لضمان الوصافة والتفوق في آخر اختبار قبل مواجهة خيتافي في الدوري الأوروبي.

كونتي: الدوري الإيطالي الأقل راحة بين باقي المسابقات

اشتكى أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي إنتر، من عدم حصول الفريق على فترة راحة كافية بعد انتهاء الدوري وقبل لقاء الدوري الأوروبي ضد خيتافي.

وأشار إلى أنّ باقي الدوريات حصلت على فترة راحة كافية إلا الدوري الإيطالي، إلا أنّ فريقه سوف يبذل كل ما لديه لأجل الفوز على خيتافي والقتال لتحقيق اللقب الأوروبي.

تعقد المفاوضات بين إنتر وبايرن ميونخ حول بيريشيتش

كشفت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية أنّ بايرن ميونخ يرغب في إتمام صفقة إيفان بيريشيتش ولكنّه يرفض دفع المبلغ المطلوب من إنتر.

ويرى الفريق البافاري أنّ اللاعب الكرواتي سوف يكون بديلًا مناسبًا بعد التعاقد مع ليروي ساني ولذلك لا يرغبون في دفع قيمة أحقية الشراء ويفضلون التفاوض مع إدارة النيراتزوري.