أخبار إنتر اليوم | البحث عن 200 مليون يورو وصفقة الصيف

ما هو جديد النيراتزوري؟

البحث عن تمويل لإنعاش خزينة النادي وأولى صفقات الصيف بحسب التقارير في أخبار إنتر اليوم، 5 فبراير 2021.

إنتر يبحث عن 200 مليون يورو

ذكرت "كورييري" أن إنتر بحاجة ماسة لمبلغ 200 مليون يورو من أجل تمويل خزينته ودفع مرتبات اللاعبين وتفادي العقوبات.

وبحسب التقرير، إذا لم يدفع إنتر المبلغ المطلوب، قد يكون فريسة لعقوبات قد تبلغ الاستبعاد من البطولات الأوروبية.

سونينج ترفض عرض بي سي

ذكرت "Financial times" أن مجموعة سونينج رفضت عرضاً بقيمة 750 مليون يورو لبيع إنتر من مجموعة "بي سي بارتنرز".

وأضاف التقرير أن إنتر قيمته تقدر في حدود مليار يورو من قبل المجموعة الصينية، وتنتظر عرضاً جديداً في الأيام المقبلة.

لا مشاكل مع سباليتي

ذكرت "ريبوبليكا" أن لا مشاكل مع المدرب السابق لوتشيانو سباليتي فيما يخص المرتب الخاص به.

وكانت تقارير قد تكهنت بمحاولة من إنتر لتأجيل دفع راتب سباليتي بسبب الأزمة المادية، ولكن تقرير الجريدة نفى تماماً الفرضية.

إنتر يتحرك نحو نجم ليون

بحسب الصحفي "أندرسينو ماركيس"، إنتر بدأ يتحرك لضم اللاعب البرازيلي برونو جيماريش من ليون.

اللاعب الشاب يشغل مركز متوسط الميدان الدفاعي، ويقدر ثمنه في حدود 30 مليون يورو.

سانشيز يجاور لوكاكو أمام فيورنتينا

أوضح "إف سي إنتر نيوز" أن أنطونيو كونتي على الأغلب سيريح لاوتارو مارتينيز ويعطي الفرصة لأليكسيس سانشيز مع روميلو لوكاكو الليلة أمام فيورنتينا.

وذكر التقرير أيضاً أن إيفان بيريشيتش وأشرف حكيمي سيلعبان من البداية في سهرة الجمعة بالسيري آ.