أخبار إنتر اليوم | الأولتراس تساند كونتي وعودة إريكسن

ما جديد النيراتزوري؟

مساندة أنطونيو كونتي من قبل الأولتراس والتشكيل المتوقع لمباراة كالياري المقبلة ضمن أخبار إنتر اليوم، 11 ديسمبر 2020.

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الأولتراس تساند كونتي

نشرت مجموعة روابط إنتر الخاصة بمشجعي الأولتراس بياناً لمساندة أنطونيو كونتي، مدرب الفريق، رغم التوديع المبكر للمنافسات الأوروبية.

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وقال البيان إن الحساب سيكون في نهاية الموسم، وأن الهدف الآن هو الاتحاد والتضامن من أجل العودة لطريق الانتصارات.

اجتماع لمناقشة الخروج الأوروبي

ذكرت تقارير أن الخميس شهد اجتماعاً بين إدارة النادي والجهاز الفني لمناقشة الخروج المبكر للفريق من المنافسات الأوروبية وذلك بحسب "لاجازيتا".

وسيتم مناقشة خطط الفريق للموسم الحالي والأهداف التي سيتجه لها الفريق، وسط حديث من "توتوسبورت" عن أن منصب كونتي في أمان، ولكن المقابل أن لن يكون هناك أي تعاقدات في يناير.

جاليارديني: الفرق أصبحت تخشى إنتر

قال روبرتو جاليارديني، متوسط ميدان إنتر، في تصريحات إعلامية أن منذ وصول أنطونيو كونتي مدرباً والفرق أصبحت تغير أسلوبها خصيصاً لمواجهة النيراتزوري.

وذكر اللاعب أن الأمر يدعو للشعور بالفخر أن الجميع يخشى فريقك ويحسب له الحساب في أي مواجهة.

تغييرات في التشكيل قبل مواجهة كالياري

قالت "كورييري" إن كريستيان إريكسن سيشارك أساسياً على حساب نيكولو باريلا في مباراة كالياري الأحد لحساب الدوري.

وقد يشارك أيضاً ماتيو دارميان ودانيلو دامبروسيو بشكل أساسي في الخط الدفاعي ضمن التغييرات عن المباراة الأخيرة.

فيدال يطالب بالسكوديتو

نشر أرتورو فيدال رسالة عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعية أكد فيها على حزنه بسبب الخروج الأوروبي.

وقال اللاعب إن التركيز الآن على البطولات المحلية والعمل على تحقيق لقب السكوديتو الموسم الجاري.