أخبار إنتر اليوم | وكيل لاوتارو يفاجئ الجميع ولوكاكو يُنهي الشائعات

ما هو جديد النيراتزوري؟

تطورات صفقة لاوتارو مارتينيز ورحيل لوكاكو يتصدران أخبار إنتر صباح يوم 13 أبريل 2020.

مستقبل ناينجولان على المحك

لا يبدو مستقبل رادجا ناينجولان لاعب وسط إنتر المعار لكالياري واضحًا في ظل تأثير فيروس كورونا على القدرة المالية لعديد الأندية.

كالياري غير مستعد الآن لدفع 18 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب ولا حتى دفع راتبه العالي الذي يصل إلى 4.5 مليون يورو.

المزيد من الفرق

يمتلك اللاعب عروضًا من أندية زينيت الروسي وموناكو الفرنسي وجلطة سراي التركي ولكنه يرغب في التواجد داخل الدوري الإيطالي حيث هناك احتمالية لأن يلعب في القطب الآخر لمدينة ميلانو.

وكيل لاوتارو يرد على الجميع

رد وكيل لاوتارو على أخبار اقتراب حسم صفقة ولاوتارو مارتينيز وأن القرار الأخير لن يكون في يد إنتر

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هل يرحل لوكاكو؟

رد البلجيكي روميلو لوكاكو على أخبار مغادرته لإنتر ميلان الصيف المقبل.

وقال لوكاكو عبر إنستجرام: "الرحيل عن إنتر؟ هل أنت مجنون؟ بالطبع لا، هذا لا يمكن أن يحدث".

جوتزه إلى إيطاليا

أكدت تقارير صحفية ألمانية أن ماروي جوتزه الذي اقترب تعاقده مع بوروسيا دورتموند من الانتهاء قام بتغيير وكيل أعماله في الأيام القليلة الماضية.

اللاعب حدد وجهته المقبلة بالتواجد في الدوري الإيطالي مع منافسة بين إنتر وميلان وروما في الحصول على خدماته.

صراع تونالي

حسب صحيفة توتو سبورت، فإن إيه سي ميلان دخل صراع التعاقد مع ساندرو تونالي مع إنتر ويوفنتوس.

الروسونيري سيعرض مبلغ مالي يتراوح بين 25 إلى 30 مليون يورو إلى جانب الحارس أليساندرو بيلزاري أو المدافع ماتيو جابيا.