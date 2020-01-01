أخبار إنتر اليوم | إتمام أولى صفقات الصيف وعودة الاهتمام بدجيكو

ما جديد النيراتزوري هذا الصباح؟

شغل الحديث عن تأكيد أولى صفقات الميركاتو الصيفي وعودة الاهتمام بضم إيدن دجيكو، نجم روما، أخبار إنتر صباح 24 أبريل 2020.

إنتر يحسم الصفقة الصيفية الأولى

أكد نيكولا ألييف، مهاجم بوتيف البلغاري، انضمامه لصفوف النيراتزوري بداية من الصيف المقبل، مشيراً إلى تفضيله النيراتزوري على أياكس، وذلك في تصريحات مع "داريك راديو".

وذكر صاحب الستة عشر عاماً أنه اتفق مع مسؤولي إنتر على كل التفاصيل قبل بداية جائحة كورونا، وسيتم الصفقة رسمياً بعد نظاية الظروف الراهنة.

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النيراتزوري يخسر موهبة شابة

خسر إنتر اللاعب الشاب ويلفريد جنوتو بعد أن انتقل الأخير رسمياً إلى صفوف زيوريخ السويسرى بشكل مجاني، وذلك حسبما أعلن النادي السويسري رسمياً في بيان مساء الخميس.

جنوتو أحد اللاعبين الذين تألقوا في مونديال تحت 17 عاماً مع المنتخب الإيطالي، ولكن عدم ارتباطه بعقد احترافي مع إنتر سمح له للرحيل، وحصول الفريق على فقط 200 ألف يورو حق رعاية.

عودة الاهتمام بدجيكو

أوضحت "كوريري" أن إنتر سيعود الصيف المقبل مجدداً ويحاول التعاقد مع الدولي البوسني إيدن دجيكو، ولكن سيواجه منافسة من ريال مدريد المهتم أيضاً بخدماته.

وذكرت الصحيفة أن السبب في إمكانية بيع البوسني هو رفضه تخفيض راتبه الضخم، مما قد يوتر العلاقات بين الطرفين ويدفع اللاعب للرحيل، خصوصاً وأنه كان قريباً من ذلك الصيف الماضي.

زانيتي يبدي إعجابه بعمل كونتي

تحدث نائب الرئيس والأسطورة خافيير زانيتي عن إعجابه بالعمل الذي قام به حتى الآن المدير الفني أنطونيو كونتي مع الفريق، وذلك في محادثته عبر إنستجرام مع كريستيان فييري.

وأشاد زانيتي بالتطور الذي وصل له الفريق وعودته للمنافسة، كما عرج على مصير النجم لاوتارو مارتينيز، والذي أكد أنه سعيد في ميلانو ولايزال صغيراً وأمامه مستقبل كبير.

كما أشار "الكابيتانو" إلى نجاح ثنائية لاوتارو مع روميلو لوكاكو، وعزا الأمر إلى العمل الكبير الذي قام به كونتي لإنجاحها وتطورها.