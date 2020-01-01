أخبار إنتر اليوم | إصابة أشرف حكيمي، وكونتي يهدد اللاعبين

تعرف على أهم أخبار النيراتزوري

تصريحات أنطونيو كونتي عقب الفوز على كالياري، وإصابة أشرف حكيمي، ضمن أهم أخبار إنتر لليوم، الأحد، 13 ديسمبر 2020.

إصابة أشرف حكيمي أمام كالياري

تعرض أشرف حكيمي، لاعب إنتر، للإصابة أمام كالياري ليخرج بديلًا في الشوط الثاني.

وبحسب DAZN فإن الإصابة ليست خطيرة ويعاني من آلام في الكاحل وسوف يتم تقييمه وتحديد فترة الغياب خلال ساعات.

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باريلا حزين لخسارة كالياري أمام إنتر

عبّر نيكولو باريلا، لاعب إنتر، عن حزنه من الشكل الذي ظهر عليه كالياري في المباراة التي فاز فيها النيراتزوري بثلاثية لهدف.

وقال باريلا في تصريحات عبر DAZN إنّه سعيد بفوز إنتر لكن حزن للوضع الذي وصل له فريقه السابق كالياري.

كونتي: تحسنا في الشوط الثاني وهناك من سيغادر إنتر

أكد أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي إنتر، أنّ هناك عدد من اللاعبين قد يتركون الفريق في الفترة المقبلة للحصول على دقائق لعب أكثر.

ورفض كونتي اعتباره مدربًا بلا خطة بديلة مؤكدًا أن الفوز في الشوط الثاني وقدرة البدلاء على تصحيح الأوضاع أكبر دليل على ذلك.

كما لم يرغب في تقييم مستوى كريستيان إريكسن في المباراة مؤكدًا أنّه لا ينظر على المستويات الفردية ولكن يقيم الأداء ككل.

ماروتا: مشروع إنتر لن يتعثر بالخروج من الأبطال، ومن المبكر الحديث عن الاسكوديتو

أكد جوزيبي ماروتا، المدير الرياضي لنادي إنتر، إنّه من المبكر الحديث عن الفوز بالدوري الإيطالي خاصة وأنّ المشروع الجديد بدأ الموسم الماضي.

وأوضح أنّ الفريق يسير بصورة جيدة ووصل إلى نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي، وحتى بعد التعثرات في الأبطال خلال الموسم الحالي فهذا لا ينفي تحسن الأوضاع عند الأفاعي.

واختتم بالحديث عن كريستيان إريكسن موضحًا أنّ خيار مشاركته أو استبعاده يعود إلى المدرب.