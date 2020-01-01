أخبار إنتر اليوم | إريكسن الخجول ومفاوضات سانشيز

ما هو جديد النيراتزوري؟

أجواء ما بعد الانتصار الكبير برباعية على سبال لحساب الدوري ضمن أخبار إنتر اليوم، 17 يوليو 2020.

الصحافة تحتفي بالانتصار

ركزت الصحف الإيطالية جميعاً على انتصار إنتر الكبير على سبال الخميس برباعية نظيفة، ووصفت الفريق بأنه المضاد ليوفنتوس الآن.

فارق الست نقاط قبل خمس جولات مع المتصدر هي نقطة الحديث الرئيسية، مع الإشادة بمستوى أليكسيس سانشيز الكبير في الأسابيع الماضية.

المزيد من الفرق

كونتي يطالب بضمان الأبطال ويفسر وضعية إريكسن

أشاد أنطونيو كونتي بالمستوى الذي قدمه لاعبيه أمام سبال، واعترف بأن الطريقة المتبعة في هز الشباك بالأمس، خصوصاً بالهدف الأول، هي تلك التي كان يطبقها مع باري.

وعلق كونتي في تصريحاته مع "DAZN" على مستوى كريستيان إريكسن، والذي وصفه بالشاب الخجول ويحتاج للوقت من أجل الاندماج مع المجموعة والأجواء في إيطاليا.

وشدد المدير الفني لإنتر على أهمية تأمين مقعد دوري أبطال أوروبا، والذي يحتاج فقط لحصد نقطة من أجل فعل ذلك في الجولات القادمة.

ماورتا يحبط برشلونة مجدداً

علق بيبي ماروتا، مدير القطاع الرياضي، على اهتمام برشلونة المستمر بنجمه لاوتارو مارتينيز وقال إنه كله كلام في الرياح على حد وصفه، واللاعب لم يطلب الرحيل.

وذكر ماروتا مع "DAZN" أن اللاعب تعافى من تراجع المستوى وعاد لتقديم مستوياته الطبيعية، كما أوضح أنه سيقيم مع كونتي إمكانية ضم أليكسيس سانشيز نهائياً.

إنتر يغري يونايتد من أجل سانشيز

ذكرت "ميرور" نقلاً عن "سكاي" أن إنتر عاد للتفاوض مع مانشستر يونايتد من أجل تمديد إعارة أليكسيس سانشيز حتى نهاية الدوري الأوروبي، أو شراءه نهائياً.

تألق اللاعب التشيلي دفع إنتر لفتح باب المفاوضات، والتقرير أشار إلى أن إنتر قد يعرض مكافآت إضافية على النادي الإنجليزي حال المواجهة بين الفريقين بنهائي المسابقة الأوروبية.