أخبار إنتر اليوم | مفاضلة بين مهاجمين وإريكسن يعلن البقاء

ما هو جديد النيراتزوري؟

بحث الفريق عن مهاجم إضافي لدعم صفوفه وتأكيدات كريستيان إريكسن الاستمرار الموسم المقبل ضمن أهم أخبار إنتر اليوم، 7 مايو 2020.

انخفاض الأسعار فرصة إنتر

ذكرت "لاجازيتا" أن انخفاض أسعار النجوم في سوق الانتقالات سيكون عاملاً مساعداً لإنتر في تعزيز خطه الأمامي في الصيف القادم.

الصحيفة أوضحت أن التركيز بشكل رئيسي على تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيج، والذي قد تنخفض قيمته عشرة ملايين يورو في حال لم يتوج لايبزيج باللقب.

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لاعب آخر يدخل حائز اهتمام إنتر هو بيير إيمريك أوباميانج، والذي يحظى بإعجاب أنطونيو كونتي، وقد يكون هدفاً في ظل انخفاض قيمته.

إريكسن يؤكد استمراره مع إنتر

أكد كريستيان إريكسن في حوار مع "Dr Sporten" أنه مستمر في صفوف النيراتزوري ولا يوجد أي صحة لرحيله عن صفوف الفريق.

الدنماركي أكد أن الحديث عن الفارق بين الدوري الإيطالي والإنجليزي يعد مبكراً لأنه لم يلعب كثيراً مع إنتر، وأشار إلى أن فريقه هو الأفضل في إيطاليا.

صانع الألعاب اختار فرانشيسكو توتي ومايكل لاودروب كقدوته في الطفولة، ومباراة تشيلسي وتوتنهام الأفضل في مسيرته.

صراع لضم ألابا

بحسب "سبورت 1" الألمانية، الثنائي يوفنتوس وإنتر سيدخلان في صراع الصيف المقبل من أجل ضم ديفيد ألابا، نجم بايرن ميونخ.

اللاعب ينتهي عقده مع البافاري في 2021، ويحظى باهتمام عديد أندية القمة في أوروبا، ومن ضمنها يوفنتوس وتشيلسي بالتحديد.

التقرير ذكر أن أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، قد يحث فريقه على التعاقد مع النمساوي لتدعيم يسار الدفاع كما حاول أثناء فترته في لندن مع البلوز.

برشلونة لا يخشى باريس بخصوص لاوتارو

ذكرت "موندو" أن دخول باريس سان جيرمان على الخط من أجل لاوتارو مارتينيز في الساعات الأخيرة لا يقلق برشلونة، وأن الأخير يشعر بالطمأنينة بخصوص حسم الصفقة.

الحديث في إيطاليا حالياً أن مصير لاوتارو ليس محسوماً بشكل نهائي، وأن هناك احتمالية كبيرة لاستمراره وتمديد عقده مع إنتر.