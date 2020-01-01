أخبار إنتر اليوم | أسطورة الفريق في دوري الهواة، وكونتي يهاجم الكارهين

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تصريحات أنطونيو كونتي للرد على المنتقدين، وانضمام أسطورة الأفاعي لفريق في دوري الدرجة الرابعة، ضمن أهم أخبار إنتر لليوم، السبت، 12 ديسمبر 2020.

كونتي: لا أهتم بمساعدة من يكره إنتر

أكد أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي إنتر، أنّ الخروج من دوري أبطال أوروبا أمر مؤلم له وللاعبين، موضحًا أنّ قلة الأهداف والهزيمة أمام ريال مدريد لعبت دورًا في ذلك.

وأوضح المدرب أنّ الفريق في مرحلة بناء مطالبًا الجماهير بعدم الانسياق وراء هؤلاء الذي يكرهون إنتر ولا يبحثون عن تحسن شكل الفريق.

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رئيس إنتر: أهدافنا لم تتغير

أكد ستيفن زهانج، رئيس إنتر، أنّ الفريق حاليًا يمر بمرحلة صعبة ومتوقعة خاصة في بداية بناء مشروع جديد.

وأوضح أنّ أهداف إنتر لم تتغير وعلى الجميع التكاتف لأجل تصحيح الأوضاع والمضي قدمًا في طريق التطور.

أسطورة إنتر ينضم إلى فريق بالدرجة الرابعة الإيطالية

انضم دوجلاس مايكون، أسطورة إنتر، إلى فريق سونا بدوري الدرجة الرابعة بعمر 39 عامًا.

وسوف يتم فتح سوق الانتقالات الشتوية في 7 يناير وسوف يُسجل اللاعب في الفريق بصورة رسمية.

منافسة بين باريس وبايرن وآرسنال لضم إريكسن

كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أنّ بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وآرسنال الإنجليزي يحاولون التعاقد مع كريستيان إريكسن، لاعب إنتر.

وأوضحت الصحيفة أنّ الصفقة قد تكلف 30 مليون يورو أو إعارة مع أحقية الشراء في الصيف مقابل 30 مليون، إلا انّ آرسنال يفكر في مبادلة اللاعب بجرانيت جاكا دون دفع أي أموال.