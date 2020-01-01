أخبار إنتر اليوم | أسباب غضب لاوتارو وانفجار كونتي

ما هو جديد النيراتزوري؟

أجواء ما بعد لقاء جنوى والانتصار بهدفين نظيفين ضمن أخبار إنتر اليوم، 25 أكتوبر 2020.

كونتي غاضب بسبب إريكسن

هاجم أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، مقدم ستوديو مباراة جنوى أثناء حديثه معه بعد المباراة بسبب سؤال بخصوص كريستيان إريكسن.

وقال المدرب إنه ملّ تكرار السؤال بخصوص صانع الألعاب الدنماركي ومستواه في كل مباراة، مشيراً إلى أن الأخير قدم مباراة طيبة.

المزيد من الفرق

وحذر كونتي من أن اللقاء المقبل أمام شاختار لن يكون مثل ذلك الذي جمع الفريقين بالدوري الأوروبي يونيو الماضي وانتهى بخماسية لصالح فريقه، كما أشاد بأندريا رانوكيا والعرض الطيب الذي قدمه أمام جنوى.

رانوكيا: القميص أهم من كل شيء

صرح أندريا رانوكيا، مدافع إنتر، لقنوات "سكاي" أنه اختار البقاء مع الفريق رغم تلقيه عروض تتيح له اللعب أساسياً الميركاتو الفائت.

وعلق اللاعب على مشاركته الأولى هذ الموسم أمام جنوى، الفريق الذي كان على أعتاب الانتقال له، بأن حمل قميص إنتر فخر كبير له، ولو لفترات قليلة في الموسم.

الكشف عن أسباب غضب لاوتارو

كشفت "لاجازيتا" عن الأسباب وراء الغضب الذي أصاب لاوتارو مارتينيز بعد تبديله في مباراة جنوى البارحة، إذ شوهد اللاعب وهو يضرب مقاعد البدلاء.

وقالت الصحيفة إن السبب هو تمريرة خاطئة من زميله أليساندرو باستوني قبل خروجه مباشرة أراد الأرجنتيني أن تكون صحيحة لتمنحه فرصة التسجيل.

جدل بسبب التحكيم أمام جنوى

هاجمت وسائل الإعلام المقربة من إنتر الحكم دافيدي ماسا بسبب عدم احتساب ركلتي جزاء لمصلحة الفريق أمام جنوى السبت.

وقال "إف سي إنتر نيوز" إن الحكم تجاهل الرجوع لتقنية الفيديو في لمسة يد على باولو جيليوني بالدقيقة السابعة، والالتحام بين روميلو لوكاكو وماتيا باني، والذي أجمعت الصحف على صحته.

تفاءل بخصوص سينسي وسانشيز

ذكرت "كورييري" أن أنطونيو كونتي يأمل أن يتعافى الثنائي أليكسيس سانشيز وستيفانو سينسي من المشاكل العضلية ويلحقان بلقاء الفريق الثلاثاء أمام شاختار.

وغاب سانشيز عن لقاء جنوى بعد الإصابة الأربعاء بمباراة دوري الأبطال، بينما تغيب سينسي عن المباراتين دون إيضاح لطبيعة الإصابة التي يعاني منها.